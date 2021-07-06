Горняк22: Что известно об Эрике Авагяне и стал ли он новым возлюбленным Ксении Бородиной

Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia

Действительно ли телеведущая Ксения Бородина начала встречаться с ресторатором Эриком Авагяном и провела с ним отпуск в Ереване

Вслед за слухами о расставании телеведущей Ксении Бородиной с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым появились очередные о том, что у дамы появился новый поклонник. Избранником Бородиной назвали Эрика Авагяна, к которому она якобы улетела в Ереван.

07 июня, 14:36

В Сети ходят слухи о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова

«Есть вещи, которые невозможно простить», — пишет Ксения Бородина в Инстаграме и еще сильнее подогревает слухи вокруг ее возможного развода с Курбаном Омаровым

Кто такой Эрик Авагян

Известно о мужчине не так много. Как пишет телеграм-канал «Светские хроники», он занимается ресторанным бизнесом и носит кличку Гриша Эрик.

Почему решили, что у них роман

Как указывают «Светские хроники», парочка засветилась на балконе для ВИП-персон в одном из ереванских клубов. При этом молодые люди вели себя как влюбленные и не стеснялись проявлять чувства на публике.

По сведениям Федерального агентства новостей, Бородина и Авагян публикуют в своих Instagram-аккаунтах снимки из одних и тех же мест, что доказывает, что они проводят время вместе.

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Кроме этого, Ксения публиковала фото с большим количеством букетов, которые, по предположению Tvcenter.ru, ей подарил именно новый возлюбленный.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

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