Горняк22: Что известно об Эрике Авагяне и стал ли он новым возлюбленным Ксении Бородиной
Ксения Бородина Фото: instagram.com/borodylia
Действительно ли телеведущая Ксения Бородина начала встречаться с ресторатором Эриком Авагяном и провела с ним отпуск в Ереване
Вслед за слухами о расставании телеведущей Ксении Бородиной с мужем бизнесменом Курбаном Омаровым появились очередные о том, что у дамы появился новый поклонник. Избранником Бородиной назвали Эрика Авагяна, к которому она якобы улетела в Ереван.
07 июня, 14:36
В Сети ходят слухи о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова
«Есть вещи, которые невозможно простить», — пишет Ксения Бородина в Инстаграме и еще сильнее подогревает слухи вокруг ее возможного развода с Курбаном Омаровым
Кто такой Эрик Авагян
Известно о мужчине не так много. Как пишет телеграм-канал «Светские хроники», он занимается ресторанным бизнесом и носит кличку Гриша Эрик.
Почему решили, что у них роман
Как указывают «Светские хроники», парочка засветилась на балконе для ВИП-персон в одном из ереванских клубов. При этом молодые люди вели себя как влюбленные и не стеснялись проявлять чувства на публике.
По сведениям Федерального агентства новостей, Бородина и Авагян публикуют в своих Instagram-аккаунтах снимки из одних и тех же мест, что доказывает, что они проводят время вместе.
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Кроме этого, Ксения публиковала фото с большим количеством букетов, которые, по предположению Tvcenter.ru, ей подарил именно новый возлюбленный.
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