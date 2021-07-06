Горняк22: Власти призвали лишившихся федеральной субсидии алтайских НКО не драматизировать

Деньги Фото: pixabay.com

Речь идет о порядка девяти миллионах рублей – в результате нужных им социальных услуг не получат десятки тысяч жителей края

Алтайские общественные организации в 2021 году не смогут воспользоваться субсидией на реализацию социально значимых проектов от Фонда президентских грантов. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на руководителя краевой организации «Поддержка общественных инициатив» Светлану Чуракову.

По ее словам, регион вошел в пятерку российских субъектов, которым было отказано. Чуракова отметила, что сумма субсидии была сопоставима с теми средствами, которые выделяют по губернаторскому гранту (порядка 9 млн рублей), а значит, в сумме денег могло бы быть вдвое больше.

В результате нужных им социальных услуг не получат десятки тысяч жителей края, добавила она.

Речь идет именно о дополнительном финансировании, поэтому говорить, что общественники и НКО остались без поддержки, было бы неправильным, заявил ресурсу руководитель краевого департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

«Не стоит драматизировать и описывать ситуацию таким образом, что кто-то остался без поддержки и лишился средств. Это не совсем так», – заявил он.

Проскурин напомнил общественникам, что подавать заявку в Фонд президентских грантов можно дважды в год, а потому у Алтайского края еще будет шанс получить эти деньги.

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