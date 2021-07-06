Горняк22: Штурман объяснил, почему «КАМАЗ-мастеру» не «зашли» алтайские форсунки

Команда "КАМАЗ мастер" подтверждает статус фаворита ралли "Шелковый путь" Фото: Виталий Барабаш

О причинах, по которым спортивной команде «КамАЗа» не подошли форсунки с Алтая, ее штурман рассказал во время прохождения алтайского этапа ралли «Шелковый путь»

Ранее всемирно известная команда «КамАЗ-мастер» использовала форсунки, которые изготавливали на одном из барнаульских заводов, но позже от них отказались, рассказал штурман команды «КамАЗ-мастер» Руслан Ахмадеев во время этапа ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае.

«Барнаульские распылители у нас не пошли. Дизельное топливо очень трудно поджечь, и, чтобы оно воспламенилось от давления, его нужно очень тонко распылить, практически превратить в туман», – объяснил штурман команды «КамАЗ-мастер» Руслан Ахмадеев.

Однако речь идет именно о спортивных машинах, которые, по словам экс-лидера команды и руководителя проекта ралли «Шелковый путь» Владимира Чагина, иногда собираются практически вручную. Здесь используют новейшие технологии. Все это в совокупности значительно повышает стоимость машин до 700-800 тысяч евро и выше.

Напомним, производством форсунок на Алтае занимается Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), который сегодня реализует крупную инвестпрограмму, которая позволяет им выходить на международный рынок и конкурировать с такими гигантами отрасли, как Bosch. Так, в марте 2021 года глава предприятия Виктор Герман рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину, что в 2020 году АЗПИ «забрал 41% от своего объема» у Bosch.

При этом завод уже не первый год сотрудничает с «КамАЗом», и в конце 2020 года Герман заявлял, что предприятие планирует произвести до 7-8 тысяч комплектов топливного оборудования специально для этого партнера.

Этап ралли «Шелковый путь» в 2021 году прошел по территории двух алтайских регионов. 3 июля – в Алтайском крае. Машина «КамАЗа» выиграла его в соревнованиях для грузовиков.

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