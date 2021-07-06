Горняк22: Школы Алтайского края публикуют приказы о зачислении первоклассников

Школа. Канцелярия Фото: pixabay

В этом году в регионе в первый класс пойдет свыше 20 тыс. детей, в Барнауле первый звонок прозвенит примерно для 9,5 тыс. детей

Школы Алтайского края 5 июля выпустят приказы о зачислении учеников в первые классы. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

Документы за подписью директоров образовательных организаций опубликуют на сайтах школ.

Здесь же появится информация о свободных местах, на которые смогут претендовать будущие ученики, у которых нет прописки на закрепленной за школой территории.

Как будут зачислять в первый класс без прописки

Как сообщили в министерстве образования и науки края, для оставшейся «емкости» начальных классов школ сначала проведут анализ.

Подать заявления не по месту жительства можно будет с 6 июля. Сделать это можно как при личном визите в образовательную организацию, так и на портале образовательных услуг Алтайского края.

Документы будут принимать два месяца – вплоть до 6 сентября.

Решение о зачислении ребенка в первый класс будет принято в течение пяти дней после подачи заявления и необходимых документов. Прием в первые классы продлится, пока не будут заполнены все свободные места.

Всего в сентябре в школы края впервые пойдут свыше 20 тыс. детей, в Барнауле первый звонок прозвенит примерно для 9,5 тыс. первоклассников.

ТОЛК