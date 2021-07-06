Горняк22: Автомобилисты сообщили о перекрытии федеральной трассы в Алтайском крае
Военные на трассе Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"
На кадрах очевидцев видно, что на месте образовалась пробка из машин. По предварительным данным, движение ограничили на три часа
Участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» перекрыли в Алтайском крае днем 5 июля. Об этом сообщают автомобилисты в соцсетях.
Уточняется, что движение стоит перед селом Косиха в сторону Бийска и в обратном направлении – на месте образовалась пробка из машин.
В комментариях люди сообщают, что движение ограничили из-за проезда военной техники.
«Говорят, на три часа», – написал один из комментаторов.
При этом традиционное в таких случаях уведомление от ГИБДД не поступало.