Горняк22: Владимирская икона Божией Матери: за что ее почитают 6 июля

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

Владимирская икона Божией Матери чествуется православными христианами насколько раз в году. Среди памятных дат, связанных с ней, есть и 6 июля

03 июня, 8:45

Тайна Владимирской иконы: за что ее особенно почитают и о чем ей молятся

Владимирская икона очень древняя, ей много веков. По преданию, ее написал еще апостол и евангелист Лука, живший в первом веке нашей эры и видевший Иисуса Христа

6 июля – один из дней почитания Владимирской иконы Божией Матери, его связывают со спасением Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Как пишет РИА Новости, эта икона всегда была особенно почитаемой на Руси. По некоторым данным, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезничали Иисус Христос и Богородица. По другим – авторство святого евангелиста нужно понимать в том смысле, что эта икона является списанной с его иконы.

По сути, это самая ранняя в России икона, дошедшая до наших дней в первозданности. До V века икона находилась в Иерусалиме. После ее перенесли в Константинополь, откуда в 1131 году направили в качестве подарка Юрию Долгорукому. По прибытию лик поместили в девичьем монастыре Вышгорода. А после сын Юрия Долгорукого, князь Андрей Боголюбский в 1155 году увез икону с собой во Владимир и поместил в воздвигнутом им Успенском соборе, так она стала именоваться Владимирской.

Владимирской иконы Божией Матери прославилась многими чудесами: она сходила со своего места и пребывала в воздухе, сохранялась невредимою во время пожаров, защищала города и войска. Считается, что она помогла князю Андрею Боголюбскому одержать победу над волжскими болгарами. В 1380 году образ «способствовал победе» Димитрия Донского над Мамаем. А в 1480 году «спасла Москву», чудом обратив в бегство войско хана Золотой Орды Ахмата.

Напомним, что также православные почитают эту икону 3 июня и 8 сентября.

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