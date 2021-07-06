Горняк22: Крестоходовцы совершают последний переход от Елбанки до Коробейниково

2 июля паломники, идущие Крестным ходом к чудотворной иконе Казанской Божьей Матери в Коробейниково прошли 17 километров и остановились на берегу залива недалеко от села Елбанка. В 18 часов уже все были на месте стоянки, купались и восстанавливали силы перед главным переходом.

Больше всего людей толпилось у палатки медсестры. Каждый год сестра Наташа обрабатывает пострадавшим от долгих переходов мозоли. Очередь не убывает до 12 часов ночи.

Утром 3 июня с утра не было литургии, чтобы паломники имели возможность прийти пораньше в Коробейниково, отдохнуть и подготовиться к праздничной службе в честь дня рождения Коробейниковской иконы.

Паломников будут встречать во второй половине дня в церкви колокольным звоном. Одновременно с крестоходовцами из Барнаула приедет Крестный ход из Бийска и других городов Алтайского края.

Для паломников пройдут праздничные службы в 12 часов и в 2 часа ночи.

4 июля после утренней литургии и водосвятного молебна паломники разъедутся по приходам.

Алтайская правда