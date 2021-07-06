Горняк22: Как узнать, есть ли у вас пенсионные накопления?

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Пенсионные накопления накопление есть далеко не у всех россиян. Но те «счастливцы», которые ими обладают, могут их получить. Так как же узнать, есть кругленькая сумма на вашем счету. Разбираемся на примере конкретной ситуации.

«Я 1952 года рождения. Как узнать, есть ли у меня пенсионные накопления?» — с таким вопросом обратилась Инна Степановна из Змеиногорска. В ОПФР по региону, разъяснили:

— Согласно Федеральному закону от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» работодателем перечисляются на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица в Пенсионный фонд РФ страховые взносы на финансирование страховой пенсии и накопительной пенсии. Страховые взносы, перечисленные работодателем на финансирование страховой пенсии, учитываются при определении размера страховой пенсии. А лицам 1967 года рождения и моложе перечисляются дополнительно страховые взносы на финансирование накопительной пенсии.

Пенсионные накопления имеются также у мужчин 1953-1966 годов рождения и у женщин 1957-1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 г. работодателем уплачивались страховые взносы на финансирование накопительной пенсии (ранее накопительной части пенсии).

«Вы 1952 года рождения, поэтому пенсионных накоплений у вас нет», — подчеркнули специалисты.

Проверить, есть ли у вас средства пенсионных накоплений, можно в личном кабинете на сайте ПФР, на сайте госуслуг, либо при личном обращении в клиентскую службу Пенсионного фонда.

Алтайская правда