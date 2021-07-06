Горняк22: Жителям Алтайского края расскажут о новых пособиях для семей

5 июля в 11.00 в прямом эфире Instagram-аккаунта Уполномоченного по правам ребенка будут рассказывать о новых социальных выплатах.

Прямой эфир проведет заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова. Она подробно объяснит, кто может рассчитывать на поддержку государства, а также ответит на актуальные вопросы.

Посмотреть прямой эфир эксперта можно всем желающим. В поиске Инстаграма нужно написать ombudsmen_deti22 и подключиться к прямому эфиру.

Напомним, с 1 июля начали принимать заявления на выплату пособий будущим мамам, вставшим на учёт в поликлинику до 12 недели беременности. Также на новые выплаты могут рассчитывать родители-одиночки или опекуны, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Алтайская правда