Горняк22: В Барнауле проверили маломерные суда и «дикие» пляжи

В минувшие выходные сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд. Инспекторы также посетили место незаконного купания за Новым мостом в Барнауле.

Процедура рейда маломерных судов включает в себя проверку документов у водителей и пробу на алкоголь. По итогам мероприятия, инспекторы составили три протокола об административных правонарушениях. Так, два судна задержали из-за отсутствия регистрации, еще одно – из-за нарушения пассажировместимости.

Также в ходе патрулирования посетили места несанкционированного купания за Новым мостом в Барнауле. Здесь выявили около 300 отдыхающих.

Как пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инспекторы провели беседы с отдыхающими, раздали памятки и напомнили, что купаться можно только в санкционированных, разрешенных местах. С особой внимательностью нужно следить за детьми.

Алтайская правда