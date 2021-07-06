Горняк22: Совет совету рознь: рекомендательные сервисы соцсетей в России сделают «прозрачными»

Российские пользователи должны сами выбирать, что им показывают социальные сети, онлайн-кинотеатры и интернет-магазины. За это выступили эксперты московского отделения Ассоциации юристов России. Они направили в Госдуму и Совет Федерации свои предложения для разработки новых механизмов регулирования. Давайте разберемся, что такое рекомендательные сервисы и от чего россиян предлагают защищать.

Представьте: вы вечером запускаете любимый онлайн-кинотеатр и задумываетесь, прежде чем выбрать фильм для вечернего просмотра. Вдруг замечаете надпись: «Рекомендуем вам…» и целую череду ссылок на киноленты и телешоу, которые, по мнению сервиса, вам подойдут.

Другая ситуация: вы общаетесь с кем-то из друзей с помощью соцсети и между делом жалуетесь: дорогу под окном не могут отремонтировать уже который месяц. Соцсеть тут же услужливо предлагает вам рекомендуемую публикацию: топ-10 самых «убитых» дорог региона. Пожимаете плечами: лучше бы посоветовали, куда обратиться, чтобы решить проблему, но… Незаметно для себя увлекаетесь статьей. И – подписываетесь на новый аккаунт.

Знакомые ситуации, не правда ли? Все это – действие особых, рекомендательных сервисов. Технологии, которая когда-то стала настоящим прорывом в области интернет-услуг, и которая сегодня все больше демонстрирует свою теневую сторону.

Рекомендательные сервисы появились еще в 90-х годах прошлого века – в первую очередь в области цифрового телевидения. Приставка TiVo анализировала предпочтения зрителя и сама (!) записывала для него передачи. А нынешний телегигант Netflix изначально занимался прокатом DVD, при этом одной из «фишек», за счет которых он добился успеха, была услуга подбора фильмов.

Дальше – больше. В 2000-е годы соцсети и поисковые системы взяли курс на «персонализацию»: к любому пользователю старались обращаться уже лично, помнить о его покупках, предпочтениях. Сегодня рекомендации, основанные на личных предпочтениях пользователя, стали нормой. Рекламу, товары, услуги, результаты поисковых запросов, фильмы, публикации. «Всё для вас, ничего лишнего! Мы точно знаем, что вам нужно» — словно говорят сегодня такие сервисы.

Но задумывались ли вы, почему сервис советует нам именно этот фильм? Этот товар? Эту публикацию?..

«Социальные сети обладают огромным массивом данных, хитрые алгоритмы собирают информацию, адаптируя ленту и весь контент под предпочтения пользователя», — говорит руководитель одного из барнаульских интернет-агентств Виталий Лажинцев, – «Иными словам, мы видим только то, что нам нравится, это может быть 1–5%, например, от активности всех наших друзей: мы замкнуты каждый в «своём мирке».

Виталий отмечает: это – путь огромных заработков самих социальных сетей. И в погоне за прибылью они способны пойти на многое.

«Вроде бы позитивные адаптивные механики и инструменты декларируются полезными, – говорит специалист, – но на деле задача — вовлечь, занять время, атаковать уведомлениями, отвоевать больше жизненного пространства в сутках у каждого человека.

Порой, предупреждают эксперты, дело заходит дальше, чем реклама шоколада или фильма: соцсети могут повлиять на судьбу целого государства. Пример – президентские выборы в США 2016 года, когда победителем стал неожиданный кандидат – Дональд Трамп. Многие эксперты заметили: соцсети, в частности за счёт рекомендуемых публикаций, оказали сильнейшее влияние на ход избирательной кампании. С тех пор «теневая» сущность рекомендательных сервисов неоднократно себя проявляла. Настолько, что российские законотворцы решили пролить на эту технологию больше «света».

«Рекомендательный алгоритм пользователя закутывает в кокон», – заявил в интервью «Газете.Ru» депутат Госдумы и член Комитета по информационной политике Антон Горелкин. – «Мы видели, что во время выборов в США фактически рекомендательные сервисы американского биг теха помогли гражданам сделать «правильный» выбор».

Чтобы дать интернет-сервисам меньше простора для нечестных манипуляций, эксперты московского отделения Ассоциации юристов России подготовили и направили в Госдуму и Совет Федерации пакет предложений. В первую очередь, само понятие рекомендательных сервисов предлагают внести в закон «Об информации». Операторы сервисов должны объяснять, как именно те работают. Главное: любая соцсеть должна позволять отключить рекомендательные инструменты.

Виталий Лажинцев уверен: государству и контролирующим органам стоит действовать крайне осторожно и поэтапно.

«Мне видно в идее рациональное зерно, но я представляю, как сложно будет обязать подчиниться несколько огромных экосистем. Здесь я бы упросил для начала задачу: например, вся реклама в таргете может предоставить основание, почему предъявляется тому или иному человеку. Можно разработать механизм жалоб на навязчивую рекламу, неприемлемый для кого-то контент, через обращение к самой сети (и оно должна быть рассмотрено немедленно с удалением контента). Возможно продумать, как эта жалоба будет параллельно фиксироваться в соответствующих государственных ведомствах».

Впрочем, несмотря на любые предосторожности, мало кто из интернет-компаний воспримет нововведение «на ура».

«Безусловно, это нарушит бизнес-модель крупных платформ», – говорит Татьяна Сафонова, барнаульский эксперт по созданию и продвижению сайтов. –« Но это единственно верный путь для уменьшения «рекламного террора», который ежеминутно обрушивается на пользователей и формирует навязанный спрос».

Однако, нужно быть готовыми к сложностям. Такие алгоритмы – коммерческая тайна интернет-гигантов, и вряд ли они захотят сделать ее прозрачной для всех. Татьяна считает, что в связи с этим наиболее бурно могут отреагировать иностранные игроки – и даже заявить, что уходят с российского рынка. Но серьезно опасаться этого не стоит. Россия – страна с огромным населением: из-за размера пользовательской аудитории она слишком привлекательна для IT-компаний.

Алтайская правда