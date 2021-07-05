Горняк22: Глава Республики Алтай встретил участников ралли «Шелковый путь» на мотоцикле

Ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае вызвало большой зрительский интерес Фото: Виталий Барабаш

Международная гонка прибыла в регион в день его 30-летия. Участники проедут по Чуйскому тракту, который считается северным ответвлением большого Шелкового пути

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прибыл на встречу с участниками международного ралли «Шелковый путь» на мотоцикле. Запись об этом 3 июля он разместил в своем Instagram.

В приветственной речи он отметил, что спортсмены проедут по Чуйскому тракту, который считается северным ответвлением большого Шелкового пути.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Хорохордин (@khorokhordin.official)

Горно-Алтайск стал третьим по счёту российским городом, принимающим гонку (участники стартовали в Омске и проехали Новосибирск, заехав в Алтайский край).

Уже в пути стало известно, что ралли придется поменять маршрут – из него выбывает Монголия, где была расположена финишная точка соревнований. Как сообщили организаторы, это связано со вспышкой чумы и распространением коронавируса на территории региона.

Гонку решено провести полностью на территории Российской Федерации в пределах регионов первоначально утвержденного маршрута. Где именно проедет колонна – пока не известно.

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