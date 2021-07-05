Горняк22: Число погибших при крушении самолета на Филлипинах выросло до 29

Самолет Фото: pexels.com

Всего на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. 50 человек получили травмы различной степени тяжести

29 человек по последним данным стали жертвами крушения военного-транспортного самолета на Филлипинах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на западную прессу.

Предварительно, на борту находились 92 человека, включая восьмерых членов экипажа. 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Судьба 17 человек остается неизвестной.

Самолет разбился при заходе на посадку. По данным штаба Вооруженных сил Филиппин, борт не попал во взлетно-посадочную полосу.

Ранее «Толк» сообщал о том, что уроженцы Алтайского края погибли при крушении самолёта в Кузбассе.

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