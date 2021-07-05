Горняк22: Десятки домов подтопило в Бахчисарайском районе Крыма

Сильные ливень Фото: 82.mchs.gov.ru

5 июля в некоторых районах полуострова ожидаются сильные ливни. Местных жителей предупреждают об угрозе схода селевых потоков

Более полусотни частных домов подтопило 4 июля в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что сейчас спасатели эвакуируют людей из опасной зоны.

Ранее стало известно, что в Крыму прошли сильные ливни, в результате чего реки вышли из берегов. На полуострове действует штормовое предупреждение.

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