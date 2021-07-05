Горняк22: Клава Кока рассталась с блогером Гордеем после двух лет отношеий

Клава Кока и Гордей Фото: instagram.com/dimagordey

Молодой человек написал пронзительный пост о расставании. И заявил, что «пустился во все тяжкие» с алкоголем и сигаретами

Популярная певица Клава Кока и блогер-миллионник Дима Гордей расстались после двух лет отношений. Об этом молодой человек сообщил в своем Instagram.

«Поставим наконец-таки точку. Спасибо тебе за эти 2 года @klavacoca. Я никого не любил так, как люблю тебя… и люблю тебя до сих пор», – написал он.

Причины расставания блогер не уточнил.

Сама артистка подтвердила разрыв в своих соцсетях, попросив подписчиков «дать ей немного времени».

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