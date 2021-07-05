Горняк22: Барнаульцы пожаловались на забитый мусором пешеходный фонтан

Кадр из видео Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

По словам очевидцев, форсунки площадки засорили играющие на ней во время жары дети, но их уже долгое время никто не чистит

Жители Барнаула пожаловались на то, что за единственным в городе пешеходным фонтаном никто не следит. Пост об этом появился в паблике «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

«Понятно, что лето, понятно, что дети забивают мусором форсунки, ну кто-то же должен следить за состоянием фонтана?», – задал вопрос автор сообщения.

По его словам, сейчас из 30 форсунок работает меньше половины и те «еле-еле», напора воды почти нет.

Состояние пешеходного фонтана в сквере на улице Панфиловцев уже не в первый раз вызывает критику у горожан. После открытия он проработал всего пару месяцев – оказалось, что струи воды попадают мимо чаши и топят прилегающую территорию вместе с детской игровой площадкой. В администрации города тогда признали, что конструкцию необходимо доработать.

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