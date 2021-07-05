Горняк22: Врач ковидного госпиталя Барнаула заявил о необходимости прививать детей

Вакцина. Уколы Фото: телеканал "Толк"

По словам эксперта, в ковидарии поступают пациенты все более молодого возраста, при этом российская вакцина уже доказала свою безопасность

Старт прививочной кампании от коронавируса для детей – вопрос ближайших месяцев. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Вести-Алтай» высказал заведующий инфекционным госпиталем городской больницы № 5 Барнаула Денис Вяткин.

«Если мы не будем вакцинировать детей, то мы «выдавим» эту инфекцию в сторону детского населения. Поэтому надо и детей [прививать]», – сообщил он.

Врач напомнил, что в России уже разрешили вакцинацию беременных, «в скором времени разрешат кормящих».

«Детей до осени, скорее всего, разрешат вакцинировать», – спрогнозировал Вяткин.

По его словам, это произойдет потому, что российская вакцина «доказала полностью свою безопасность».

Ранее медик рассказал о то, что в ковидных госпиталях Барнаула регистрируют поступление более молодых пациентов, которые более тяжело болеют.

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