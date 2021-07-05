Горняк22: Врач ковидного госпиталя Барнаула заявил о необходимости прививать детей
Вакцина. Уколы Фото: телеканал "Толк"
По словам эксперта, в ковидарии поступают пациенты все более молодого возраста, при этом российская вакцина уже доказала свою безопасность
Старт прививочной кампании от коронавируса для детей – вопрос ближайших месяцев. Такое мнение в разговоре с телеканалом «Вести-Алтай» высказал заведующий инфекционным госпиталем городской больницы № 5 Барнаула Денис Вяткин.
«Если мы не будем вакцинировать детей, то мы «выдавим» эту инфекцию в сторону детского населения. Поэтому надо и детей [прививать]», – сообщил он.
Врач напомнил, что в России уже разрешили вакцинацию беременных, «в скором времени разрешат кормящих».
«Детей до осени, скорее всего, разрешат вакцинировать», – спрогнозировал Вяткин.
По его словам, это произойдет потому, что российская вакцина «доказала полностью свою безопасность».
Ранее медик рассказал о то, что в ковидных госпиталях Барнаула регистрируют поступление более молодых пациентов, которые более тяжело болеют.