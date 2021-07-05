Горняк22: Народные приметы 5 июля. Что можно, а что запрещено делать в Евсеев день
Закат. Лето. Женщина Фото: 99mimimi с сайта Pixabay
В Евссев день, за пару суток до Ивана Купалы, предки чистили колодцы. Считалось, что в этом случае вода в колодце будет чистой и особенно «здоровой»
Что нельзя делать 5 июля
По народным поверьям, это день не благоприятен для принятия важных решений, пишет Feast-guide.com.
Народные приметы на погоду и урожай
Если на камнях видна влага, в скором времени начнется дождь.
Жаркий день 5 июля обещает первые морозы уже в декабре.
Осадки – хорошая примета, признак богатого урожая зерновых.
Если вечером выпала роса, следующий день будет погожим.
Яркий полумесяц ночью – признак урожайного года.
Если развелось много комаров, то несколько ближайших дней будут теплыми и ясными.