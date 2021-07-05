ГОРНЯК22 06.07.2021
Общество

Горняк22: Рассказываем, какие пляжи открыты в Алтайском крае

Горняк22
18 часов Ago

В Алтайском крае официально открыто 55 пляжей. Все они проверены сотрудниками ГУ МЧС России по региону. И отвечают следующим требования:

  • места для купания — удобные, огорожены буйками, имеют пологое дно,
  • есть медицинский пункт и спасательные вышки,
  • дежурят аттестованные спасатели, умеющие оказывать первую неотложную помощь.

Где можно искупаться

В Барнауле:

  • пляж «Городской» (ул. Правобережный тракт, 10, остров «Помазкин», протока р. Обь),
  • пляж «В парке» (ул. Ленинградская, 7),
  • пляж «Парк-отель Чайка» (ул. Пионерская Долина, 4),
  • пляж «Планета КУ» (ул. Байкальская, 47),
  • пляж «Бонус 21», (ул. Г. Исакова, 149 а),
  • пляж «Планета и человек» (ул. Шоссе Ленточный бор, 24а).

В Бийске:

  • пляж «Зеленый клин»,
  • пляж «Квартал АБ».

В Заринске:

  • «Городской пляж» на реке Чумыш.

В Змеиногорске:

  • пляж «Нагорный» (Нагорный пруд).

В Славгороде:

  • пляж на озере Тёплый ключ.

На озере Большое Яровое:

  • пляж «Причал-22»,
  • пляж «Причал-42»,
  • пляж «Причал-55»,
  • пляж «Причал – 55/2».

Открыт пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

На озере Ая:

  • пляж «Здравница Ая»,
  • пляж «Берёзка»,
  • пляж «Дикий Берег».

Также в Алтайском районе:

  • пляж «Парк Холмогорье. Пляж-1»,
  • «Парк Холмогорье. Пляж-2».

В Баевском районе:

  • пляж детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» на озере Лена (с. Баево).

В Бийском районе:

  • пляж «Катунский острог» (Смоленские карьеры).

В Благовещенском районе:

  • пляж на озере Центральное (р.п. Благовещенка),
  • два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай».

В селе Старопесчаное Бурлинского района:

  • пляж «Волна» (юго-восточный берег озера Песчаное).

В селе Волчиха Волчихинского района:

  • пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье.

В Егорьевском районе на озере Горькое-Перешеечное:

  • пляж базы отдыха «Заимка»,
  • пляжи детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское,
  • пляж базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог.

В селе Светлое Завьялового района:

  • пляж «Изумруд»,
  • пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище,
  • пляж «Импульс» на озере Горичка.

В селе Пещерки Залесовского района:

  • пляж «Золотой».

В селе Саввушка Змеиногорского района на озере Колыванском:

  • пляж на базе отдыха «Золотая рыбка»,
  • пляж на базе отдыха «Эдельвейс»,
  • пляж на базе отдыха «Изумрудный берег»,
  • пляж на базе отдыха «Колываныч»,
  • пляж на базе отдыха «Золотые пески»,
  • пляж на базе отдыха «Саввушка»,
  • пляж санатория «Лазурный»,
  • пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка»,
  • пляж туристической стоянки «Солнечный берег»,
  • пляж туристической стоянки «Ласковый прибой».

В селе Новопетровка Кулундинского района:

  • пляж туркомплекса «Бухта удачи» (восточный берег озера Шекулдук).

В поселке 8 Марта Курьинского района:

  • пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала»,
  • пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое.

В Мамонтовском районе:

  • пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное (с. Мамонтово).

В селе Мельниково Новичихинского района:

  • пляж «Быть добру» на озере Горьком.

В селе Солнечное Первомайского района:

  • пляж «Солнечный» (ул. Кольцевая, 1).

В Романовском районе:

  • пляж базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое.

В селе Тюменцево:

  • пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив.

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Алтайская правда

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