Горняк22: Рассказываем, какие пляжи открыты в Алтайском крае
В Алтайском крае официально открыто 55 пляжей. Все они проверены сотрудниками ГУ МЧС России по региону. И отвечают следующим требования:
- места для купания — удобные, огорожены буйками, имеют пологое дно,
- есть медицинский пункт и спасательные вышки,
- дежурят аттестованные спасатели, умеющие оказывать первую неотложную помощь.
Где можно искупаться
В Барнауле:
- пляж «Городской» (ул. Правобережный тракт, 10, остров «Помазкин», протока р. Обь),
- пляж «В парке» (ул. Ленинградская, 7),
- пляж «Парк-отель Чайка» (ул. Пионерская Долина, 4),
- пляж «Планета КУ» (ул. Байкальская, 47),
- пляж «Бонус 21», (ул. Г. Исакова, 149 а),
- пляж «Планета и человек» (ул. Шоссе Ленточный бор, 24а).
В Бийске:
- пляж «Зеленый клин»,
- пляж «Квартал АБ».
В Заринске:
- «Городской пляж» на реке Чумыш.
В Змеиногорске:
- пляж «Нагорный» (Нагорный пруд).
В Славгороде:
- пляж на озере Тёплый ключ.
На озере Большое Яровое:
- пляж «Причал-22»,
- пляж «Причал-42»,
- пляж «Причал-55»,
- пляж «Причал – 55/2».
Открыт пляж на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».
На озере Ая:
- пляж «Здравница Ая»,
- пляж «Берёзка»,
- пляж «Дикий Берег».
Также в Алтайском районе:
- пляж «Парк Холмогорье. Пляж-1»,
- «Парк Холмогорье. Пляж-2».
В Баевском районе:
- пляж детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» на озере Лена (с. Баево).
В Бийском районе:
- пляж «Катунский острог» (Смоленские карьеры).
В Благовещенском районе:
- пляж на озере Центральное (р.п. Благовещенка),
- два пляжа на озере Кучукское рекреационно-туристического комплекса «Кучук-Алтай».
В селе Старопесчаное Бурлинского района:
- пляж «Волна» (юго-восточный берег озера Песчаное).
В селе Волчиха Волчихинского района:
- пляж детского оздоровительного лагеря «Волна» на озере Бычье.
В Егорьевском районе на озере Горькое-Перешеечное:
- пляж базы отдыха «Заимка»,
- пляжи детских оздоровительных лагерей «Золотая рыбка», «им. Титова», «Салют» в селе Новоегорьевское,
- пляж базы отдыха «Чистый лог» в селе Петухов Лог.
В селе Светлое Завьялового района:
- пляж «Изумруд»,
- пляж детского оздоровительного лагеря «Спутник» на озере Кормовище,
- пляж «Импульс» на озере Горичка.
В селе Пещерки Залесовского района:
- пляж «Золотой».
В селе Саввушка Змеиногорского района на озере Колыванском:
- пляж на базе отдыха «Золотая рыбка»,
- пляж на базе отдыха «Эдельвейс»,
- пляж на базе отдыха «Изумрудный берег»,
- пляж на базе отдыха «Колываныч»,
- пляж на базе отдыха «Золотые пески»,
- пляж на базе отдыха «Саввушка»,
- пляж санатория «Лазурный»,
- пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка»,
- пляж туристической стоянки «Солнечный берег»,
- пляж туристической стоянки «Ласковый прибой».
В селе Новопетровка Кулундинского района:
- пляж туркомплекса «Бухта удачи» (восточный берег озера Шекулдук).
В поселке 8 Марта Курьинского района:
- пляж лечебно-оздоровительного профилактория «Скала»,
- пляж туристической стоянки «Мечта» на озере Белое.
В Мамонтовском районе:
- пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Большое Островное (с. Мамонтово).
В селе Мельниково Новичихинского района:
- пляж «Быть добру» на озере Горьком.
В селе Солнечное Первомайского района:
- пляж «Солнечный» (ул. Кольцевая, 1).
В Романовском районе:
- пляж базы отдыха «Гуселетовские плесы» на озере Горькое.
В селе Тюменцево:
- пляж детского оздоровительного лагеря «Чайка» на озере Разлив.
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