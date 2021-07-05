Горняк22: Городской пляж на острове Помазкин открылся в Барнауле

В Барнауле начал работать городской пляж на острове Помазкин. Здесь проделана вся необходимая подготовительная работа, и в жаркие выходные дни на пляже ожидается много отдыхающих.

Подрядная организация подготовила пляж к работе: установлены душевые кабины, туалеты, организован спасательный пост. Здесь начали работать бар и кафе. Заключен договор с вневедомственной охраной.

Предварительно было обследовано и очищено дно водоема. Проведено лабораторное исследование питьевой, речной воды и песка с территории. Получено разрешения регионального ГИМС МЧС России на эксплуатацию пляжа, пишет пресс-служба городской мэрии.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, периодически будут обрабатываться лежаки, беседки, зонтики.

Кроме того, на территории Центрального района барнаульцы могут отдохнуть в кемпинг-парке на озере Пионерском. Планируется в ближайшее время открытие пляжа «Водный мир».

Барнаул

Алтайская правда