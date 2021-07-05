Горняк22: Little Big перестала сотрудничать с алтайским Пухляшом

Группа Little Big отказывается от сотрудничества с уроженцем Заринска танцором Дмитрием Красиловым, который известен как Пухляш.

Как рассказал один из участников группы Антон Лиссов, «мы закрыли эту историю». Совместно с Little Big танцор сделал еще несколько проектов, но потом сотрудничество решили прекратить, пишут РИА Новости.

Лиссов уверяет, что группа не видит смысла брать танцора. А у Красилова есть свои творческие планы.

Пухляш стал популярным после того, как снялся в клипе группы на песню «UNO». После этого Красилов участвовал в еще нескольких проектах Little Big.

Алтайская правда