Горняк22: «Все, к чему предназначен мужчина, я выполнил»: история почетного жителя

Фото Евгений НАЛИМОВ

5 июля нынешнего года одному из патриархов алтайского крестьянства – заслуженному фермеру РФ, заслуженному работнику сельского хозяйства Российской Федерации, почетному жителю Косихинского района Виктору Траутвейну исполняется 80 лет.

23 июня во время торжественного открытия «Дня сибирского поля – 2021» губернатор края Виктор Томенко вручил директору общества «Майское» В. Х. Траутвейну орден «За заслуги перед Алтайским краем» II степени.

Об этом человеке написано много, но написать можно еще больше. Уж очень богата неожиданными поворотами, взлетами и падениями, знаменательными свершениями его жизнь. Вот о ней, об этой жизни, и пойдет речь в интервью журналиста «АП» с Виктором Христьяновичем Траутвейном.

Времена разные – принципы те же

– Виктор Христьянович, скажите, о чем вы думаете в канун своего юбилея? Перелистываете даты своей жизни или все ваши мысли по-прежнему о насущных проблемах?

– Я живу полнокровной жизнью, работаю и почти не задумываюсь о былом, просто удивляюсь тому, что я так много прожил и так много в эти годы работал. Честно говоря, я не думал, что так долго проживу, и, наверное, поэтому всегда торопился жить. Помню, когда я в 1972 году стал председателем колхоза, то подумал: «Вот мне уже почти 30 лет, а я кто? Председатель колхоза. Гайдар в 15 лет полком командовал, а моя жизнь, считай, прошла уже, и вот все мои в ней достижения». Молодой был, амбициозный, да и сейчас во многом таким же остался.

– Вы вступили в новую так называемую постсоветскую эпоху зрелым 50-летним человеком. Что вы из той эпохи взяли с собой в новые времена?

– Все оттуда забрал, все свои принципы, подход к работе, взгляды на жизнь. Я говорил не раз, что строил коммунизм на полном серьезе и в него верил. Меня огорчало соотношение между «мое» и «наше». Свой мотоцикл вычищенный стоит, а колхозную машину поставил, дверкой хлопнул – и домой ушел, даже не посмотрел, все ли с ней в порядке. Меня это очень задевало. Пробовали вводить хозрасчеты, создавали советы бригад, но я видел, что все это полумеры,

не дает это нужного результата. Но когда пришло время частной собственности, появились другие проблемы, и сегодня меня, казалось бы, самостоятельного хозяина, может снять с должности руководителя каждая из десятков контролирующих нашу деятельность организаций, причем по самому формальному поводу.

– Я так понял, что для вас как при советской действительности, так и сейчас жизнь проходила и проходит в трудах и борьбе…

– Ежедневно. И для этого всегда требуется быть в надлежащей форме. Каждое утро умываюсь, бреюсь, жена Зоя Прокопьевна мне чистую рубашку подает, завтракаю. Затем иду на базу, провожу наряд на работы. Самые тяжелые для меня дни – суббота и воскресенье, когда все отдыхают. Тогда я сажусь на машину и еду смотреть поля, даже ночью, если дождь пойдет, сяду и поеду посмотреть, насколько земля промокла.

Виктор – значит победитель

– В этой борьбе, в таком ритме жизни какое присущее вам человеческое качество вы считаете самым полезным в работе?

– У русских людей вообще есть обостренное чувство справедливости и порядочности. И мне, хоть я и немец по рождению, они тоже присущи. Кроме того, у меня знания хорошие в технологических, производственных, организационных процессах. А что касается борьбы, то я люблю бороться и побеждать. У меня ведь и имя такое – Виктор, с латинского – «победитель».

– А веру в себя доводилось терять?

– Никогда, ни разу в жизни, даже когда меня очень крепко роняли, а такое бывало, все равно знал, что поднимусь, опять пойду вперед. И время моих самых больших падений не считаю несчастливым, поскольку побежденным себя никогда не считал. И самое главное – я никогда не сделал ни одной подлости, плохого слова не сказал никому, хоть и видел, что стоило бы порой. Вот предательства, того не прощал. Не мстил, нет, просто вычеркивал таких людей из своей жизни.

От октябрятской звёздочки до Свято-Троицкой церкви

– Вы председатель попечительского совета по строительству Свято-Троицкой церкви в селе Косиха, только в прошлом году пожертвовали на ее сооружение и обустройство 700 тысяч рублей. Вы верующий человек?

– По-своему да, хоть и некрещеный. Так сложилось, что долгой моя дорога к вере оказалась. У меня дед по отцу был членом еще РКП(б), отец – член партии уже ВКП(б) с 1936 года. Я прошел путь от руководителя октябрятской звездочки до председателя совета дружины и секретаря комсомольской организации. И это я делал на полном серьезе, с воодушевлением. Пыл немножко сошел, когда я стал учиться в техникуме. У меня были хорошие волейбольные данные, а там было спортивное сообщество, и в нем ко всем старостам, комсоргам, профоргам относились с оттенком презрения. Ну и я этим вольнолюбивым духом проникся.

Но прошло время, работал я главным инженером в колхозе имени Кирова в нашем Косихинском районе, и было мне 27 лет тогда. Приехал первый секретарь райкома Кобзев и доходчиво мне объяснил, что держать на посту главного специалиста сельхозпредприятия беспартийного человека никак нельзя, поскольку это номенклатура райкома партии и он должен быть членом партии.

Так я и стал членом КПСС. А когда она прекратила свое существование, перестал им быть и с тех пор ни в какие партии не вступал. Они мне ни к чему. А к вере да, стал искать дорогу, поскольку точно знаю, уверен в этом, что вселенский разум, Провидение божественное существуют. Моя Зоя Прокопьевна по-настоящему верующая, крещеная, я ее регулярно в церковь в Бийск вожу, а сам пока еще не могу на людях перекреститься – неловко как-то. Но скажу тебе по секрету: ночью тайком я иногда это делаю, прошу у Всевышнего помощи и Он помогает.

– А чувство такое, что Господь вас бережет, у вас есть?

– Есть. Меня Господь Бог, наверное, любит, может быть, за мою честность и справедливость. Я много раз был, как у Роберта Рождественского сказано, на грани смертельного круга, и Он от меня беду отводил. Это я очень четко осознаю.

День длиною в жизнь

– Можно с уверенностью сказать, что вы счастливый человек?

– Я очень счастливый человек. Очень. Все, к чему предназначен мужчина, я выполнил. Вырастил сына и дочь. Прожил большую, интересную, даже можно сказать, красивую жизнь. И самое главное – меня любят и я люблю. И до сих пор думаю, что встреча с женой – самое большое, что мне Господь Бог дал. Самый главный момент жизни.

Я к тому времени, как с ней познакомиться, перечитал всего Александра Дюма и Вальтера Скотта и по этим книгам составил себе представление о женской красоте. И вот я ее воочию увидел, эту красоту – Зою Бердову. Я тогда трактористом работал, а она в бригаде сено подгребала. Стоит на солнце и сама будто светится.

А потом, когда поженились, случалось, и «искры летели», все бывало. У нее характер самостоятельный, а уж про меня и говорить нечего. Но мы пронесли то солнышко через 60 лет, и никак это не назовешь легким романом.

Я в своей жизни построил очень много домов – больших и маленьких, но все для других. Когда был председателем колхоза, директором совхоза, неприличным считалось руководителю себе дом строить. Я в этом скромный был. И сейчас живу в двухквартирном доме, правда обустроил его как следует. Но вот решила Зоя Прокопьевна, что на склоне лет человек должен в своем доме жить и из него в последний путь отправляться. Вот уже второй год строю дом. Я знаю, что мало в нем поживу, и делаю его как памятник, что ли, чтоб приятно было посмотреть, как все всегда делал.

– Традиционный в канун юбилея вопрос: каковы ваши планы на будущее?

– Строить масштабные долгосрочные планы в моем возрасте, скажем так, некорректно. На самом деле все очень просто. Сегодня утром я проснулся, глянул – солнышко взошло. В спине кольнуло, в ноге давнуло – значит, живой, подымаюсь и пошел. И я рад этому, и этим днем буду жить. Завтра будет другой день, буду жить им. Вот и все планы, и все задачи – и текущие, и на будущее.

Справка

В. Х. Траутвейн родился 5 июля 1941 года в селе Советском Саратовской области. Во время депортации немцев Поволжья в Сибирь и Казахстан в сентябре 1941 года совсем маленьким ребенком попал в Алтайский край. Окончил Барнаульский индустриальный техникум. С 1968 по 1971 год работал главным инженером в колхозе им. Кирова Косихинского района. В 1971 году стал председателем колхоза «Советская Сибирь». С 1977 года – секретарь Панкрушихинского РК КПСС, с 1981-го – директор совхоза «Подойниковский» Панкрушихинского района, с 1988 года – начальник управления сельского хозяйства Косихинского района. В начале 1990-х организовал и возглавил КХ «Траутвейн В. Х.». С 2004 года – директор предприятия «Майское».

Косихинский район

Алтайская правда