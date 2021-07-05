Горняк22: Как не выгореть и не устать, если однажды принял решение служить землякам

Фото Евгений НАЛИМОВ

Лучшим в Алтайском крае главой сельсовета признан Сергей Уколов из Шипуново. Победитель конкурса Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края» рассказал о том, как не выгореть и не устать, если однажды принял решение служить землякам.

«Отзеркалено»

– Сергей Васильевич, иные ваши коллеги и года не выдерживают на посту главы сельсовета, кое-кто, не стесняясь, называет его должностью мальчика для битья. Вы уже десятый год здесь, «долгожитель». Секретами не поделитесь?

– Их нет, и должность обижают напрасно. Чтобы не выгореть раньше времени, надо любить людей и свое дело. Решение возглавить сельскую администрацию принимать не рванув рубаху, а обдуманно, понимая, что это за пост. А у меня ведь еще и закалка – дай бог каждому. Прежде чем стать главой сельсовета, я много лет работал в коммунальной сфере, хорошо знаю сельчан, их проблемы. Правда, сейчас с другой стороны на них смотрю, моя жизнь словно отзеркалена. Сельсовет в те годы был моим непосредственным заказчиком, и, когда шел снег, я потирал руки, подсчитывая, сколько предприятие заработает на прогоне грейдеров и снегоуборочных машин. А став главой сельсовета, в метель думаю с тревогой: «Да когда ж ты кончишься?» Экономить же надо!

– Насколько я помню, девять лет назад отношения Шипуновского сельсовета с районной властью складывались настолько непросто, что за спорами «двух хозяев» – глав сельсовета и района – следил весь край…

– Было и такое у наших предшественников. Многое в диалоге с районом мы с тех пор перенастроили. Все ведь от людей зависит, от их доброй воли. Нам нечего делить с главой района Татьяной Николаевной Дороховой, она знает проблемы сельсовета и поддерживает нас в самых важных вопросах, мы же стараемся ее не подводить. Помогает, например, войти в программы, работающие на развитие Шипуново. Так, в этом году реализовали сразу два проекта по программе поддержки местных инициатив – реконструировали ДЮСШ и построили современную детскую площадку, которую открыли в День защиты детей. Почти завершены работы по обустройству красивой пешеходной зоны в центре села – это итог четырех лет участия в «Комфортной городской среде». Сейчас готовим документы на включение в программу «Устойчивое развитие сельских территорий», поскольку открыто ее дополнительное финансирование. В этом году завершим благоустройство мемориала памяти «Журавли», куда вложены немалые деньги, районные и краевые. Мемориал одели в гранит, а до конца года сделаем ограждения, дорожки.

Всего 1%

– Сельсовет не сам определяет, что, где и когда ему делать. За любой проект голосуют жители. Но и там есть свои лидеры. На кого вы можете рассчитывать?

– Много таких. Навскидку назову активистов Шнайдер и Горшковых. Александр Анкудинов, например, известный защитник природы – он и на очистку водохранилища людей запросто организует, и на посадку деревьев. В этом году в канун 9 Мая мы целый «Лес Победы» высадили. Лесхоз привез саженцы, сельсовет выделил посильную сумму, молодежь провела информационную кампанию, и народ вышел на акцию, которая получилась масштабной. Я и сам не ожидал, что все так здорово выйдет. С людьми неравнодушными интереснее, хотя и хлопотнее, конечно. Мы им говорим: «Продвигайте любые значимые для Шипуново проекты, сельсовет поддержит те, за которые проголосует народ». Но при этом активисты должны понимать, что инициатива – это всегда и ответственность за реализацию идей, от первой до последней буквы.

– Но в итоге эти идеи ведут в район краевые и федеральные деньги, без них в селе сейчас вряд ли можно сделать что-то серьезное.

– Так и есть. Софинансирование – это же очень выгодно. Когда мы взялись за благоустройство центра Шипуново, вложились в программу «Комфортная городская среда» всего одним процентом стоимости проекта, получив при этом 4,5 миллиона рублей из бюджета Федерации. А когда составляем смету, всегда стараемся увеличить свою лепту. Так было и с детской площадкой. На ее возведение край выделил 1 миллион рублей, и район постарался,

и наши предприниматели, добавив еще около 300 тысяч. И такая красота получилась! Ребятишкам там раздолье.

Чтобы не для галочки

– Поговорим об объединении сельсоветов. Во многих территориях оно уже произошло, и, знаете, их жители не в восторге, мягко говоря. Почему, как вы думаете? Интересна ваша точка зрения как председателя палаты сельских поселений Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края».

– Важно консолидировать ресурсы там, где они крайне скудны, объединив по кустовому принципу небольшие муниципалитеты, где не хватает кадров, финансов, дорожных фондов и так далее. Идея муниципальной реформы – не в механическом слиянии сельсоветов и сокращении «лишних» людей. Нельзя с одной и той же меркой подходить ко всем селам. Там, где случилась непродуманная «реформация», люди жалуются. Ну не наездишься за каждой справкой, за каждым пустяком в административный центр за 50 километров. На такой оптимизации не сэкономишь, она больше для галочки, чем для народа.

– Каким путем пошел ваш сельсовет?

– В Шипуновском районе проживает 33 тысячи человек, в райцентре – 12,5 тысячи. Думаю, эти процессы коснутся нас в последнюю очередь. Мы – самодостаточная территория с развитой инфраструктурой, крепкой налогооблагаемой базой, стабильно работающим производством, социальной и коммунальной сферами, достойным кадровым потенциалом. Шипуновский сельсовет представлен полным составом необходимых служб – от военно-учетного стола до бригады по благоустройству. В общей сложности в штате около 20 специалистов.

«Не путать с секретаршей»

– Кому больше подходит должность главы сельсовета, женщине или мужчине? Я несколько мнений слышала, хочу узнать и ваше.

– Может, мужчина не так дотошен, усидчив и кропотлив, как женщина, зато он вывозит все на своих сильных плечах и не боится, что у него дома дети одни, хозяйство брошено… У него тыл есть. С этой точки зрения глава села – должность мужская. Но в любом случае у него должна быть хорошая команда, как у нас. Все специалисты опытные, грамотные, изнутри знающие структуру взаимодействия с органами государственной власти. Мы с ними много пудов соли съели. К слову, секретарь сельсовета Любовь Викторовна Седых в прошлом году стала лучшим муниципальным служащим Алтайского края.

– Про тыл подробнее, пожалуйста.

– Жена Екатерина работала всю жизнь воспитателем, из детского сада и на пенсию ушла. Сын окончил БЮИ с отличием, служит в силовых структурах, майор. Дочь – золотая медалистка и из университета выпустилась с красным дипломом. Сейчас тоже на госслужбе. Подрастают две внучки.

– Просто образцово-показательные дети. С вас пример брали?

– Нет, я никогда отличником не был (смеется). И ребятишек своих особо не контролировал. Они росли самостоятельными, четко знали свои обязанности. Уроки, отдых, домашние дела, тренировки в ДЮСШ – всему свое время. И без дела никогда не болтались. Конечно, во многом благополучие нашей семьи – это заслуга супруги. Она и мой ненормированный рабочий день терпит, и к ночным звонкам уже привыкла. Я, конечно, стараюсь отрегулировать рабочие заботы так, чтобы не нести их домой, но бывает всякое. Когда у нас наводнение случилось, жители, нуждающиеся в помощи, звонили сутками напролет. Но это нормально. Сельсовет на то и нужен, чтобы быть с народом, он и есть народ. Мне кажется, негатив к власти есть там, где она не слышит людей.

– То есть в Шипуново все распрекрасно?

– Нет, конечно, и у нас всякое случается. Но выслушай человека, вникни в его беду сердцем – и он тебя поймет. Люди-то везде одинаковы. Подняв однажды планку комфорта и достоинства сельской жизни, уже не имеем права ее опускать. Это касается всего – достатка, уличного освещения, качества питьевой воды, благо­устройства территорий, содержания дорог… Раньше вон и грейдированным радовались, а сейчас асфальт везде нужен. Люди правы! Жизнь на селе должна быть такой же удобной и комфортной, как в городе. Глядишь, тогда и ребятишки наши перестанут счастья в других краях искать. Здесь его найдут, на родине.

Шипуновский район

Алтайская правда