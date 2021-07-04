Горняк22: Голикова разъяснила требования к въезду на отдых в Краснодарский край

Татьяна Голикова Фото: ПФР

Федеральные власти и руководство Краснодарского края решило разъяснить новые правила въезда в регион, так как многие уже давно купили путевки

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что с 1 августа отдых на курортах Краснодарского края возможен лишь для вакцинированных россиян, сообщает РИА «Новости».

Однако, если у человека есть медотвод от прививки, то он имеет право предъявить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. При этом россияне, не сделавшие прививку и приехавшие отдохнуть в регион, могут вакцинироваться на месте в течение трех дней.

Сейчас в регионе подсчитывают примерное количество необходимой вакцины, исходя из забронированного номерного фонда.

Ранее сообщалось, что россияне отменили 70% броней на отдых в Краснодарском крае на август и 30% брони на июль. После отмены бронирования цены на отдых в Краснодарском крае поползли вниз, упав примерно на 30 и более процентов.

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