Горняк22: Суд оштрафовал шесть туристов, вернувшихся на Алтай без теста на COVID-19

Аэропорт. Барнаул Фото: Анна Меньшикова

Прибывающие воздушным транспортом из-за границы граждане страны обязаны сдать мазки на коронавирус, иначе им штраф до 40 тысяч рублей

Шесть жителей Алтайского края, прилетевшие из-за границы, заплатили штрафы за отсутствие теста на COVID-19. Об этом сообщает телеканал «Вести Алтай».

По данным ресурса, по всем случаям решение вынес Бийский районный суд. Туристам придётся заплатить крупные штрафы, рассказали журналистам в пресс-службе суда.

По постановлению главного санитарного врача России, прибывающие воздушным транспортом из-за границы граждане страны обязаны сдать мазки на коронавирус в течение трёх календарных дней со дня прилёта. Информацию о результатах следует разместить на госуслугах.

В случае отказа путешественникам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что шесть детей с COVID-19 оказались в реанимации за все время пандемии на Алтае.

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