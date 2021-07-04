Горняк22: В Барнауле все же откроют популярный пляж «Водный мир»

Пляж Фото: "Водный мир"

Как только пляж получит разрешение на работу, он начнет принимать посетителей. Предполагается, что это произойдет в ближайшее время

Популярный среди барнаульцев пляж «Водный мир» все-таки решили открыть в этом сезоне, сообщает «Вечерний Барнаул». Сейчас специалисты готовят необходимые документы, чтобы получить разрешение на работу.

Предполагается, что он заработает уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что администрация пляжа объявила о закрытии пляжа, объяснив это сильным наводнением. По другой версии, пляж решили не открывать из-за холодного сезона.

В прошлом купальном сезоне пляж был закрыт до 2 июля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

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