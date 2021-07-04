Горняк22: Очередей не будет: в Барнауле открывают два новых детских сада

Детский сад Фото: мэрия Барнаула

Новые детские сады смогут обеспечить местами более 600 детей. Они начнут работу уже этим летом. Сегодня их готовность проверили сотрудники мэрии

5 июля в Индустриальном районе Барнаула заработают сразу два новых детских сада, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Первый – детский сад-ясли №278 на 280 мест в квартале 2009 (ул. С.Ускова 39), а второй – сад -ясли №274 на 330 мест в квартале 2009а (ул.С.Ускова, 38). Оба соцобъекта построены в рамках нацпроекта «Демография». На их строительство потрачено около 545 млн рублей.

Всего в рамках нацпроекта за два года откроют дополнительно 2795 мест в садах, в том числе около 1100 для детей ясельного возраста.

Ранее сообщалось, что в Барнауле около 9 тыс. детей получат путевки в детсады в этом году.

ТОЛК