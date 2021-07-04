Горняк22: Всероссийский крестный ход вошел в Коробейниковский храм

С 27 июня в Алтайском крае проходит Всероссийский крестный ход «Барнаул – Коробейниково». В минувшее воскресенье его участники вышли пешком из Барнаула, а в 12.30 3 июля Крестный ход вошел в Коробейниковский храм.

Крестоходовцы преодолели в пути 200 километров. В этот раз Коробейниково встретило всех солнцем.

Коробейниковская икона была украшена к дню рождения полевыми цветами. Первых приложиться к иконе по традиции пропускали мужчин и детей. Все терпеливо ждали своей очереди и пели молитву Богородице. Затем все отправились готовиться к исповеди, вечерней службе и всенощной.

Усть-Пристанский район

Алтайская правда