ГОРНЯК22 04.07.2021
Общество

Горняк22: Что можно вкусно и быстро приготовить из кабачков

Горняк22
10 часов Ago

Кабачок состоит из 95% воды, а остальные 5% наполнены различными ценнейшими витаминами и минералами. К ним относятся: калий, кальций, фосфор, медь, железо, натрий, биотин, пектин, пищевые волокна, витамины группы Б, Е. В овоще крайне мало жирных кислот и отсутствует холестерин.

Для кабачков подходит любой способ кулинарной обработки: тушение, запекание, обжаривание, отваривание. Молодые цуккини лучше готовить целиком, именно так сохранится больше полезных свойств. Кроме того, в пищу используются цветы и побеги растения, их добавляют в супы, украшают салаты.

Рецепты блюд из кабачков

Как испечь кабачковые лодочки

Ингредиенты:

  • кабачок- 2 шт.
  • помидор — 1 шт.
  • сыр — 100 гр.
  • карбонад — 100 гр.
  • сметана — 1 ст. л.
  • чесночная соль, перец — по вкусу.

Кабачок почистить, разрезать пополам, убрать семена. Остальные ингредиенты смешать, заполнить лодочки из кабачков. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить рататуй из кабачка

Ингридиенты:

  • зеленый перец — 2 шт.
  • кабачки — 2 кг
  • помидоры — 1 кг
  • лук репчатый — 250 гр.
  • оливковое масло — 7 ст. л.
  • сахар — 1 ч.л.
  • соль — по вкусу.

Кабачок и помидор нарезать кружками. Помидоры для соуса ошпарить кипятком, снять кожицу и измельчить в блендере. Нарезать мелко лук и перец, обжарить на сковороде, затем добавить измельченные помидоры, сахар и тушить на медленном огне, помешивая. На дно формы выложить соус, и поочередно свежие овощи, посолить. Выпекать 1 час в духовке, разогретой до 200 градусов.

Как приготовить суп-пюре из кабачков

Ингредиенты:

  • растительное масло — 2 ст. л.
  • сливки 20% — 200 мл
  • чеснок — 2 зубчика
  • куриный бульон — 1 л
  • кабачки — 4 шт.
  • картофель — 2 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • гренки — 10 шт.
  • соль, перец — по вкусу.

Чеснок с луком обжарить, нарезать кабачки, картофель, морковь и тушить. Добавить куриный бульон, довести до готовности овощей. Слить бульон в отдельную кастрюлю, овощи взбить в блендере. Затем в кастрюлю с овощами добавить горячие сливки и бульон, дать настояться. К столу подавать с гренками.

Алтайская правда

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