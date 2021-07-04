Горняк22: Что можно вкусно и быстро приготовить из кабачков

Кабачок состоит из 95% воды, а остальные 5% наполнены различными ценнейшими витаминами и минералами. К ним относятся: калий, кальций, фосфор, медь, железо, натрий, биотин, пектин, пищевые волокна, витамины группы Б, Е. В овоще крайне мало жирных кислот и отсутствует холестерин.

Для кабачков подходит любой способ кулинарной обработки: тушение, запекание, обжаривание, отваривание. Молодые цуккини лучше готовить целиком, именно так сохранится больше полезных свойств. Кроме того, в пищу используются цветы и побеги растения, их добавляют в супы, украшают салаты.

Рецепты блюд из кабачков

Как испечь кабачковые лодочки

Ингредиенты:

кабачок- 2 шт.

помидор — 1 шт.

сыр — 100 гр.

карбонад — 100 гр.

сметана — 1 ст. л.

чесночная соль, перец — по вкусу.

Кабачок почистить, разрезать пополам, убрать семена. Остальные ингредиенты смешать, заполнить лодочки из кабачков. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Как приготовить рататуй из кабачка

Ингридиенты:

зеленый перец — 2 шт.

кабачки — 2 кг

помидоры — 1 кг

лук репчатый — 250 гр.

оливковое масло — 7 ст. л.

сахар — 1 ч.л.

соль — по вкусу.

Кабачок и помидор нарезать кружками. Помидоры для соуса ошпарить кипятком, снять кожицу и измельчить в блендере. Нарезать мелко лук и перец, обжарить на сковороде, затем добавить измельченные помидоры, сахар и тушить на медленном огне, помешивая. На дно формы выложить соус, и поочередно свежие овощи, посолить. Выпекать 1 час в духовке, разогретой до 200 градусов.

Как приготовить суп-пюре из кабачков

Ингредиенты:

растительное масло — 2 ст. л.

сливки 20% — 200 мл

чеснок — 2 зубчика

куриный бульон — 1 л

кабачки — 4 шт.

картофель — 2 шт.

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

гренки — 10 шт.

соль, перец — по вкусу.

Чеснок с луком обжарить, нарезать кабачки, картофель, морковь и тушить. Добавить куриный бульон, довести до готовности овощей. Слить бульон в отдельную кастрюлю, овощи взбить в блендере. Затем в кастрюлю с овощами добавить горячие сливки и бульон, дать настояться. К столу подавать с гренками.

Алтайская правда