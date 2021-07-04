Горняк22: Что можно вкусно и быстро приготовить из кабачков
Кабачок состоит из 95% воды, а остальные 5% наполнены различными ценнейшими витаминами и минералами. К ним относятся: калий, кальций, фосфор, медь, железо, натрий, биотин, пектин, пищевые волокна, витамины группы Б, Е. В овоще крайне мало жирных кислот и отсутствует холестерин.
Для кабачков подходит любой способ кулинарной обработки: тушение, запекание, обжаривание, отваривание. Молодые цуккини лучше готовить целиком, именно так сохранится больше полезных свойств. Кроме того, в пищу используются цветы и побеги растения, их добавляют в супы, украшают салаты.
Рецепты блюд из кабачков
Как испечь кабачковые лодочки
Ингредиенты:
- кабачок- 2 шт.
- помидор — 1 шт.
- сыр — 100 гр.
- карбонад — 100 гр.
- сметана — 1 ст. л.
- чесночная соль, перец — по вкусу.
Кабачок почистить, разрезать пополам, убрать семена. Остальные ингредиенты смешать, заполнить лодочки из кабачков. Выпекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Как приготовить рататуй из кабачка
Ингридиенты:
- зеленый перец — 2 шт.
- кабачки — 2 кг
- помидоры — 1 кг
- лук репчатый — 250 гр.
- оливковое масло — 7 ст. л.
- сахар — 1 ч.л.
- соль — по вкусу.
Кабачок и помидор нарезать кружками. Помидоры для соуса ошпарить кипятком, снять кожицу и измельчить в блендере. Нарезать мелко лук и перец, обжарить на сковороде, затем добавить измельченные помидоры, сахар и тушить на медленном огне, помешивая. На дно формы выложить соус, и поочередно свежие овощи, посолить. Выпекать 1 час в духовке, разогретой до 200 градусов.
Как приготовить суп-пюре из кабачков
Ингредиенты:
- растительное масло — 2 ст. л.
- сливки 20% — 200 мл
- чеснок — 2 зубчика
- куриный бульон — 1 л
- кабачки — 4 шт.
- картофель — 2 шт.
- морковь — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- гренки — 10 шт.
- соль, перец — по вкусу.
Чеснок с луком обжарить, нарезать кабачки, картофель, морковь и тушить. Добавить куриный бульон, довести до готовности овощей. Слить бульон в отдельную кастрюлю, овощи взбить в блендере. Затем в кастрюлю с овощами добавить горячие сливки и бульон, дать настояться. К столу подавать с гренками.