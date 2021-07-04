Горняк22: Как правильно и безопасно загорать на солнце

Солнечные лучи и сушат кожу и разрушают волокна коллагена. Чтобы приобрести красивый бронзовый загар и не навредить своему здоровье, нужно соблюдать несколько правил. Главное — не выходить на пляж с 12 до 16 часов дня.

Отдыхать на пляже советуют с 9 до 11 часов, затем после 16 часов. Полуденное солнце очень опасно, поэтому от него нужно спрятаться в тени, или можно оставаться в номере.

Также надо использовать средства с SPF-фактором. Наиболее оптимальный уровень защиты – 30. Но в первые дни отпуска желательно использовать средства помощнее.

Солнечные лучи представляют опасность и для глаз. Попадая в хрусталик, они способствуют появлению катаракты. Лучше всего не снимать темные очки даже во время плавания.

Загорать можно и в тени. Тогда ожогов наверняка не будет. И тем не менее всегда необходимо использовать солнцезащитный крем. Для ровного загара перед пляжем стоит хорошо проскрабировать кожу, а, вернувшись в номер, необходимо нанести успокаивающий крем.

Алтайская правда