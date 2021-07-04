Горняк22: История бизнеса предпринимателя из маленького села Хмелёвка

16 лет в торговле трудится предприниматель из маленького села Хмелёвка Заринского района Наталья Макарова. В 2005 году, когда Наталья (на фото) начала заниматься торговлей, вместе с ней приступили в районе к такой деятельности немало людей, однако к сегодняшнему дню удержались из них в бизнесе немногие. А Макарова, несмотря на все присущие этой работе проблемы, продолжает трудиться в однажды выбранной ею сфере деятельности.

История бизнеса

А началась эта деятельность, как это часто бывает, совсем с малого. Точнее, с большой железной «коробки», в которой супруги Макаровы, Наталья и Алексей, прикопив и заняв на это дело денег, открыли киоск по продаже продуктов питания. Опыт работы продавцом у молодой предпринимательницы имелся, до этого она пять лет отстояла за прилавком. Имелись и теоретические знания, в 2004 году Наталья Макарова окончила Барнаульский кооперативный техникум.

Постепенно у киоска появились пристроечки, а спустя несколько лет магазин разместился в более приспособленном для этого помещении – части жилого дома. Кроме пищевых продуктов в продаже появились товары первой необходимости и одежда. Увеличивалось постепенно и число торговых точек.

Четыре года отработал магазин Макаровой в соседнем с Хмелёвкой селе Воскресенка, но затем от этого проекта ей пришлось отказаться. Помещение было ветхим, и, как его ни латали, завалилась стена. Почти в это же время появился в Воскресенке новый предприниматель, который открыл свою торговую точку. И Наталья рассудила, что строить новый магазин, затем выводить его на самоокупаемость, а позже прибыльность в условиях конкуренции будет более чем проблематично. И делать этого не стала. Хотя, по ее словам, «воскресенцы до сих пор жалеют, что наш филиал там прекратил работать, очень нравился ассортимент, да и цены мы старались не задирать».

В начале своей торговой деятельности Макарова трудилась одна, но через полгода позвала на работу односельчанку Алену Шерстову, которая работает у нее и сегодня. А всего в штате предпринимателя восемь человек, причем большинство в нем числится уже несколько лет. Кто приходит, тот и остается.

Немалую помощь в работе оказывал ей – и оказывает по сей день – муж Алексей. В свое время стали ему помогать в этом и подросшие сыновья. Как говорится, всегда и везде – в ремонтах, переездах, погрузках-разгрузках, да мало ли еще в чем.

Однако, когда их дети завели свои семьи, Наталья Макарова решила, что теперь должна рассчитывать только на себя и на мужа, ни в чем им не мешая и не отвлекая от собственных дел. Потому и не думает о расширении своей деятельности. Ведь для этого, как считает предприниматель, нужна команда, а без нее лучше за масштабные проекты не браться. Лучше уж синица в руках, чем журавль в небе. Правда, «журавль» этот тоже проблем доставляет немало.

Чип на галошах – «дырка» в кошельке

– Государство обязывает ставить онлайн-кассы, и мы это указание исполняем, но вот не работает такой проект на селе, – рассказывает Наталья. – Часто нет связи. Программы меняют, но они все равно просто не тянут. Нас приравнивают к городу, но село от этого городом не становится. Как была у него своя специфика, так и осталась, и потому многие городские начинания ему попросту не подходят.

Вводится маркировка обуви, постельного белья, трикотажа, а это – дополнительные траты, связанные с приобретением и установкой специального оборудования. Но в селе эти чипы на резиновые галоши никому не нужны, и единственное, к чему приводит такая маркировка, – удорожание товара. В итоге человек и купил бы эти галоши, образно говоря, но ему ведь очень много чего требуется для жизни приобрести. При том что покупательная способность селян становится все ниже и ниже. Сейчас люди на всем экономят. Покупают те же продукты, что и раньше, но в меньшем количестве, к примеру не палку колбасы, а 200–300 граммов. И во всем остальном так.

Кроме продуктового, в базовом магазине Макаровой имелся раньше и вещевой отдел. Однако со временем от него пришлось избавиться. И причин тому две – экономическая и психологическая. Задача практически у любого из нас, хоть в деревне, хоть в городе при покупке вещей одинаковая – приобрести товар подешевле и в то же время качественный, что, как правило, невозможно. Либо дорого и хорошо, либо относительно недорого, но… не так уж хорошо. Однако на селе есть и еще один специфический момент. По словам предпринимателя, когда ее односельчане, приехав в Барнаул, видят в магазине на какой-либо вещи ценник в 3 тысячи рублей, они воспринимают это как должное, а такой же товар по такой же цене в Хмелёвке кажется им ужасно дорогим, возмущаются.

Сегодня торговое дело Натальи Макаровой держится на трех китах. Первый – постоянное поддержание широкого ассортимента товаров в магазинах. Чтобы какая-либо из полок в них, пускай и на недолгое время, не оказалась пустой. Второй «кит» – цена, удерживать которую на минимально возможном уровне тоже является базовой задачей. И третье – профессионализм продавцов, включающий в себя и психологические качества. В частности, умение терпеливо и внимательно выслушивать долгие и часто жалостливые рассказы покупателей. Пусть у тебя самой все не особенно сладко, и денег тебе тоже на жизнь не хватает, все равно слушай. И человека, пусть на небольшое время, утешишь, и товар ему какой-никакой, глядишь, и продашь под настроение.

«Спящая красавица»

За 16 лет работы предприниматель Наталья Макарова один раз сумела отдохнуть неделю на море, да и то сделала это под давлением любящего мужа. Сама наверняка нашла бы причину, чтобы не ездить, но супруг настоял – поехали.

Гораздо чаще Макаровы совершают культурные экспедиции на более короткие расстояния, в частности, в Новосибирский театр оперы и балета. На вопрос: «Оперу любите?» – Наталья отвечает с улыбкой, противореча собственному утверждению о том, что никогда не устает от работы: «Люблю все, где можно отдохнуть. Там тихо, спокойно, никакого шума и гвалта, прекрасная умиротворяющая музыка». Она вновь улыбается: «Можно даже вздремнуть маленько, на балете особенно. Смотрели мы с супругом «Спящую красавицу», «Щелкунчика», в последний раз «Спартака». Там, правда, вздремнуть не удалось, очень вещь эмоциональная и стремительная, под стать, наверное, мне самой.

– Я не могу планировать что-то задолго, – говорит предприниматель, – ведь бизнес – вещь настолько непредсказуемая, что ты никогда не знаешь, что с тобой будет завтра. Может, поэтому у меня и мечтать как-то не очень получается.

Лирические мечтания Наталье Макаровой заменяет практическое дело, которое, по словам предпринимателя, дарит такое удовольствие, что ради него можно забыть о многом другом.

– Моя работа для меня является любимой, без нее сразу будет пустота, – убеждена Наталья. – Да, бывают минуты слабости, когда думаешь, что устала, надоело… Но стоит только представить, что не станет этого коллектива, этой поддержки, этих забот… Нет, от этого невозможно отказаться.

С любовью к Хмелёвке

– Сегодня в нашем районе многие предприниматели, занимавшиеся в течение ряда лет торговлей, от этой деятельности отходят, – рассказывает главный специалист Информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства комитета администрации Заринского района по экономике Ирина Исаева. – И дело здесь не в их нежелании заниматься бизнесом, жизнь заставляет. Что бы торговцы ни привезли, что бы ни выставили на полки и какие бы цены не поставили, все равно покупательной способности у людей хватает только на то, чтобы выжить. Сейчас люди могут позволить купить себе только самое необходимое, то, что раньше именовалось «товарами повседневного спроса». Торговле приходится перестраиваться под запросы населения. Получается это далеко не у всех, но вот Наталье Макаровой и это, как говорится, по плечу.

Думается, что главные причины тому – ее восхитительная энергетика и жизнерадостность. Кроме того, человек она социально ответственный и активный, постоянно принимает участие в грантах поддержки местных инициатив, да практически все общественные мероприятия – подарки на Новый год детям из малоимущих семей, чаепития для ветеранов труда, День села – везде она или «конфеткой» или денежкой поддержит. Это талантливый, широкой души человек, который любит свою маленькую тихую деревню Хмелёвку и не собирается из нее никуда уезжать.

Заринский район

Алтайская правда