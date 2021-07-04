Горняк22: Как прожить вместе 60 лет и сохранить семейное счастье

8 июля россияне отмечают праздник – День семьи, любви и верности. «Алтайская правда» побывала в гостях у супругов Петровых, жителей Барнаула. В прошлом году они отметили 60-ю годовщину свадьбы. В чем секрет их счастья?

То пальто!

Они познакомились, когда Але было 19 лет. В то время после учебы в Барнаульском кооперативном техникуме ее направили работать в Краснощёковский райпотребсоюз товароведом. История их знакомства началась с пальто.

«Папа мне его сшил, оно было чудесное, зеленое, клетчатое. Я грузила штакетник в машину и запачкала пальто. Автомобилей было два, в одном из них за рулем сидел Толя. После погрузки я искала человека, который помог бы мне почистить пальто, никто не соглашался, а он помог. Я его поблагодарила, и Толя уехал с грузом», – рассказывает Аля Васильевна.

Кажется, на том могла и закончиться их история, но она продолжилась спустя некоторое время. Алю по работе отправили в другой район. Снова приехало несколько машин и в одной из них был Толя.

«И вот опять судьба», – подмечает Анатолий Кириллович.

«Ехать было далеко, и я села к нему в машину, так как хоть немного его знала. Мы проговорили всю дорогу. Потом работа закончилась, я вернулась в район.

А Толя стал приезжать все чаще… ко мне», – добавляет Аля Васильевна.

Расстояние между их домами 115 км, между Поспелихой, где он работал водителем на межрайбазе, и Краснощёково. И он ездил. В любую погоду. Специально брал работу в ее район. Бывало, отправляли другого шофера, тогда его коллеги, смеясь, говорили: «Нет, туда пусть Толя едет!» или «Ой, нет, мы в такую погоду не поедем».

«А мой муж брался за все, лишь бы до меня добраться. Но при этом его машина была всегда в идеальном состоянии.

Один раз Толя пообещал приехать, а его все нет и нет. Я переживала, думала, что могло произойти. Утром приезжает. Оказалось, машину снесло с моста в воду и ему пришлось самостоятельно ее вытаскивать. Чудом она не затонула», – делится Аля Васильевна.

Петровы начинают вспоминать и рассказывать. Супруг нежно смотрит на жену, а она улыбается ему в ответ. Он признался, что по работе было всякое:

– Жизнь была с приключениями, но самое ценное то, что я ее проживаю с любимой. Она меня ждала из всех долгих командировок. Много было курьезных ситуаций. Приходилось ночью в поле ночевать и даже покрышки сжигать, чтобы согреться.

Служил в 50-е годы в Венгрии, там тоже шоферил. Как раз начались так называемые венгерские события – мятеж. Я чудом спасся, – вспоминает Анатолий.

Работа шофера тяжелая, с возрастом начали болеть ноги. Врач говорит, что это издержки профессии. А работать приходилось в разных условиях: и в дождь, и в снег, и в лютый холод. Нельзя было отказаться.

Пропали письма

Позже Алю Васильевну перевели работать в Барнаул, где жили ее родители. Анатолий Кириллович писал ей письма, но она их не получала. «Мама прятала», – вспоминает Аля.

Спустя некоторое время он приехал и спросил, почему Аля не отвечает ему.

«Случайно я нашла письма на дне сундука, где хранились личные вещи родителей. Мама была против, потому что он работал шофером, а я товароведом. Мол, не ровня мне. А еще она говорила, что не пьет он временно, а потом станет запиваться.

Я на нее зла не держу, понимаю, что для родного человека хочется хорошую судьбу, но как понять, какой она будет? Можно только доверять выбору другого.

А с мужем мне повезло, он работящий, заботливый. Никакой наглости, подлости никогда не было. И обувь починит, и в саду все сделает, и дом построит», – рассказывает Аля.

Когда Анатолий узнал правду про письма, позвал замуж любимую. Колец тогда не было, но это не остановило Алю, она согласилась.

«Свадьбу наметили на зиму. Но я пропал и появился только к декабрю. Любимая тогда обиделась, а я объяснил, что зарабатывал деньги.

Правда, свадьба была у нас наоборот: сначала у невесты, потом у жениха. А еще у Али было красивое платье с вышитыми листочками. Она его своими руками сшила», – вспоминает Анатолий Кириллович.

Быть одним целым

Вместе они переживали не только радости: первый выкидыш, тяжелая операция мужа и смерть сына. Со всеми трудностями справлялись держа друг друга за руки. «Мне часто говорили, что я родился в рубашке, но я верю, что меня спасала любовь моей жены. В командировках я всегда о ней думал, вспоминал.

«Жизнь не всегда состоит из белых полос. В тяжелые моменты нужно держаться рядом и быть поддержкой для своего человека», – подмечает Анатолий Кириллович.

Аля Васильевна считает, что нужно жить в мире и согласии, одной душой и понимать друг друга.

«Конечно, жизнь была разной. Когда рождались дети, мы были счастливы. Дочь пошла в меня, она шьет. А сын, к сожалению, погиб. Мы часто с мужем вспоминаем, каким он был веселым. В детстве говорил такие вещи, за которые было стыдно. Так, однажды заходим в трамвай. Он был полон людей, и маленький Серёжа крикнул: «Тихо, бабы, все уедем!» Когда ему было три года, я взяла его с собой на работу. Он не любил мою начальницу и заявил: «Мышь сейчас поймаю и тебе в штаны закину». Мне так неловко было. Вся красная стояла», – вспоминает Аля Васильевна.

Счастье у каждого своё

Лето они проводят на даче. Растили детей, теперь внуков и правнуков. У них шесть правнуков. Аля Васильевна вышивает для них картины, где указаны дата рождения, вес, рост и знак зодиака. А Анатолий Кириллович помогает по хозяйству. В дачном доме висит фото любимой собаки. Она прожила с ними 14 лет, умерла недавно. Собака за полчаса чувствовала, что подъезжает хозяин, и садилась ждать у калитки.

– Что для вас счастье?

– Здоровье. Теперь оно. Любовь всю жизнь была и будет, – говорит Аля Васильевна.

– То, что мы вместе и всю нашу жизнь живем вместе, – считает Анатолий Кириллович.

– Да, действительно счастье, – соглашается Аля Васильевна.

Вот в этом и секрет счастья – быть вместе, несмотря ни на что.

Наталья АНДРОНОВА

Барнаул

Алтайская правда