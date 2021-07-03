Горняк22: Минздрав объяснил, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

Минздрав выпустил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», в которых упомянул осмотр перед прививкой

Минздрав утвердил требования для врачей, без выполнения которых они не имеют права ставить прививку от коронавируса, сообщает «КП».

Так, по новым правилам, перед тем, как поставить вакцину, медицинский работник должен осмотреть пациента, включая горло, измерить температуру и проверить уровень кислорода в крови. Кроме того, у человека должны измерить артериальное давления, пульс, а также прослушать дыхательную и сердечно-сосудистую системы.

При этом медик должен опросить пациента о хронических болезнях, аллергических реакциях и спросить, были ли у него контакты с больными коронавирусом в последние 14 дней. Существует вероятность, что после осмотра и опроса выяснится, что вакцинация противопоказана человеку.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле согласовали пикет против обязательной вакцинации. Акция пройдет на площади Свободы напротив ТЦ «Поместье».

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