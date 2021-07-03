Горняк22: В Алтайском крае не будут перекрывать дорогу до старта ралли «Шелковый путь»

Ралли Фото: Алтайский спорт

В забеге принимают участие 90 экипажей гонщиков мирового уровня на мотоциклах, квадроциклах, багги, внедорожниках и грузовиках

Проезд к старту международного ралли «Шелковый путь» в селе Рассказиха перекрывать не будут, сообщает пресс-служба краевого минспорта.

По словам ведомства, люди смогут приехать к старту на личном транспорте.

«Проезд для зрителей к старту ралли в с. Рассказиха не перекрыт. Люди смогут проехать», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что 3 июля в Алтайском крае на время прохождения второго этапа ралли «Шелковый путь» по территории региона перекроют несколько участков автомобильных дорог, в том числе дорогу на Рассказиху. Ожидается, что в заезде примут участие пилоты из 40 стран мира, в том числе ведущие российские гонщики команды «КамАЗ-мастер».

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