Горняк22: В Барнауле согласовали пикет против обязательной вакцинации

Вакцина. Уколы Фото: телеканал "Толк"

Организаторы таким образом решили привлечь внимание к проблеме. По их мнению, власти предприняли слишком радикальные методы воздействия

В Барнауле 11 июля напротив ТЦ «Поместье» на площади Свободы пройдет акция против принудительной вакцинации, сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности». Мероприятие согласовано с местными властями.

«Мы выступаем за вакцинацию, но она должна быть добровольной. Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться», – говорят организаторы.

Они призвали властей действовать другими методами – стимулированием и убеждением.

В опубликованном документе от администрации указано, что мэрия отказала проводить акцию у КРК «Мир», так как в этот день там уже заявлено другое мероприятие. Также организаторам не разрешили собрать людей на площади Октября якобы из-за большого транспортного потока, что может стать причиной аварийности. В качестве альтернативы власти предложили площадь Свободы.

Акция начнется в 12.00.

Напомним, в некоторых регионах России ввели обязательную вакцинацию для отдельных сфер деятельности.

ТОЛК