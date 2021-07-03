Горняк22: В аэропорту Горно-Алтайска резко вырос пассажиропоток в 2021 году

Аэропорт Горно-Алтайска Фото: Аэропорт Горно-Алтайск

Аэропорт только за первое полугодие обслужил на 18% больше пассажиров, чем за весь 2019 год, и свыше 80% от общего количества пассажиров по итогам 2020 года

Пассажиропоток аэропорта Горно-Алтайска по итогам первого полугодия 2021 года вырос на 304% по сравнению с предыдущим периодом и на 280% – с 2019 годом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу АФК «Система».

Так, за 2019 год через аэропорт Горно-Алтайска прошло чуть более 100 тыс. пассажиров, в прошлом году их число составило 150 тыс. человек. За первые шесть месяцев этого года воздушная гавань столицы Республики Алтая приняла более 120 тыс. пассажиров.

Управляющий партнер АФК «Система» Али Узденов связал возросшую популярность этого направления с резким развитием внутреннего туризма в России. Он ожидает, что по итогам года общий пассажиропоток превысит 230 тыс. человек. По его словам, летом аэропорт еженедельно обслуживает около 60 прилетающих рейсов и столько же рейсов на вылет.

В компании отметили, что в аэропорту планируют построить новый терминал внутренних авиалиний, рассчитанный на максимальную нагрузку около 550 пассажиров в час, или 700-800 тыс. пассажиров в год. Его планируют запустить в 2024 году. Также в будущем планируется строительство международного терминала аэропорта Горно-Алтайска. Статус международного руководство аэропорта планирует получить после окончания работ по внутренним линиям.

Ранее сообщалось, что аэропорту Горно-Алтайска хотят присвоить статус международного.

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