Горняк22: Видеоблогер Михаил Литвин показал оригинальный способ рыбалки на Алтае

Михаил Литвин Фото: instagram.com/mikhail_litvin/

Молодой человек известен своими скандальными роликами в Сети. В частности, ранее он на камеру поджег дорогой люксовый автомобиль

Популярный московский видеоблогер Михаил Литвин показал в своем Instagram, как он рыбачит в Республике Алтай. Автор скандальных роликов вместо удочки использовал пистолет. На кадрах он обстрелял Катунь, чтобы добыть рыбу.

«Удочка? Зачем она нужна?» – заявил блогер и побежал стрелять по воде.

Ранее сообщалось, что блогер приехал на Алтай и показал, как сидит у костра на берегу Катуни. Однако он не уточнил, для чего именно приехал в регион – отдохнуть или снять ролики.

21-летний Михаил Литвин входит в ТОП-10 «самых просматриваемых видео в России» по версии YouTube в 2020 году. На его канал подписано свыше 7 млн человек. Самое популярное видео, на котором он спалил Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью 13 млн рублей, набрало больше 24 млн просмотров.

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