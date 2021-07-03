Горняк22: Минздрав рассказал, как справляется с ажиотажем на прививки в Алтайском крае

Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay

В Алтайском крае, как по всей России, стало расти число зараженных коронавирусом. Многие жители края ринулись срочно делать прививки

В Алтайском крае на фоне роста числа заболевших коронавирусом наблюдается ажиотажный спрос на вакцинацию. Причем половина всех желающих поставить вакцину приходится на жителей Барнаула, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Чтобы разгрузить поликлиники и мобильные комплексы, в регионе открывают дополнительные прививочные кабинеты, увеличивают часы приема.

Сейчас в Барнауле работает два мобильных пункта вакцинации, куда не требуется запись. В минздраве предлагают также записаться через кол-центры (если через «Госуслуги» не получается). Можно поставить прививку и в любой поликлинике, независимо от прописки.

Однако перебросить еще больше сотрудников на вакцинацию в ведомстве пока не могут, так как заболеваемость в крае растет и требуется персонал для лечения больных в стационарах.

На утро 2 июля прививается 350 580 жителей региона, в том числе 87 481 человек получили первую прививку, 263 099 человек полностью привиты. 1 июля были привиты 8 670 человек.

Ранее сообщалось, что в Барнауле согласовали пикет против обязательной вакцинации.

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