Горняк22: Что за праздник День ГИБДД – 2021 и как его отмечают

ДПС Фото: ГИБДД.рф

3 июля 1936 года в Советском Союзе официально учредили Госавтоинспекцию. Ее главной задачей было сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, обеспечение безопасности и порядка на дороге

День работников ГИБДД отмечают 3 июля. Этот день не является официальным выходным. Однако в 2021 году праздник выпадает на субботу, поэтому День ГИБДД будет выходным днем.

Полное название праздника – День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Цель праздника – напомнить всему обществу о важной роли Госавтоинспекции в обеспечении безопасности дорожного движения, повысить престижность службы.

Официально День работников ГИБДД отмечают с 2009 года, пишет «КП». Министр внутренних дел Рашид Нургалиев подписал приказ «Об объявлении Дня Госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ». Неофициально же сотрудники ГИБДД уже более 80 лет считают 3 июля своим днем.

Сотрудники ГАИ, которые проводят 3 июля на службе, по традиции надевают парадную белую форму. На торжественных линейках поздравляют почетными грамотами, медалями и даже новыми званиями лучших работников автоинспекции.

В День работников ГИБДД принято организовывать праздничные концерты, посвященные главным виновникам торжества.

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