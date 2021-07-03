Горняк22: Мэрия Барнаула нашла нового подрядчика для доставки «собянинских» трамваев

Трамвай Фото: Мэрия Барнаула

Первый контракт. заключенный администрацией, был «провален». Исполнитель не смог доставить груз до места назначения — теперь ему грозит штраф

Администрация Барнаула провела новый тендер на доставку десяти трамваев из Москвы. Победителем стала компания «Спецтранссервис», сообщает «Банкфакс». Она пообещала исполнить заказ за 3,337 млн. Начальная цена была 4,045 млн рублей. Теперь новый подрядчик должен будет также доставить вагоны из депо «Мосгортранса» до барнаульского «Горэлектротранса». По договору, на это ему дается 45 дней.

Ранее мэрия уже заключала контракт на данные услуги. Однако тогда предприниматель Максим Серебренников не смог погрузить вагоны на грузовые платформы, так как с трамваев не были убраны площадки и изоляторы. При этом в техзадании было указано, что погрузка будет производиться без «рогов». Однако мэрия сочла, что в ситуации виноват сам бизнесмен. В итоге, с ним был разорван контракт. Кроме того, власти потребовали с него штраф в размере 291 тыс. рублей. Однако бизнесмен пошел в суд с требованием признать разрыв контракта недействительным.

Примечательно, что в обновленном техзадании чиновники указали, что демонтаж отдельных элементов вагона осуществляется самим исполнителем. Также в нем появилась пометка о том, что тормозные реостаты, установленные на крыше, не подлежат демонтажу.

По данным источника, компания «Спецтранссервис» зарегистрирована в Барнауле 11 февраля текущего года. Она специализируется на торговле автомобилями и перевозках.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула во второй раз объявила тендер на доставку десяти трамваев из Москвы, выделенных Алтайскому краю. Начальная цена лота составляет 4 млн рублей. Аукцион намечен на 23 июня. Ранее власти уже проводили тендер и заключили контракт с победителем. Однако он не смог выполнить условия и сорвал сроки.

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