Горняк22: В Барнауле собрали предложения о месте установки стелы «Город трудовой доблести»

Мост через Обь. Барнаул Фото: pixabay.com

В администрацию поступило большое количество предложений по поводу места установки стелы. Теперь их оценит рабочая группа

В Барнауле завершился опрос среди жителей по поводу места размещения стелы «город трудовой доблести», сообщает пресс-центр мэрии города. Так, горожане в течение месяца направляли свои предложения посредствам Платформы обратной связи (ПОС) и в интернет-приемную на официальном сайте города.

Всего барнаульцы предложили 23 варианта. Среди них площади Советов, Сахарова, Октября или Победы, Нагорный парк, Речной вокзал, площадь Баварина, Привокзальная площадь, пешеходная зона на ул. Мало-Тобольской, Обской бульвар и др.

Теперь профильные комитеты должны проанализировать каждое предложение, далее их рассмотрят на заседании экспертной группы.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоили Барнаулу 20 мая 2021 года. Соответствующий указ подписал президент РФ. Его учредили, чтобы увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. В месте установки стелы ежегодно 1 мая, 9 мая, а также в День города будут проводиться публичные мероприятия и праздничный салют.

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