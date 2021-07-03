Горняк22: Чемпионат по переносу жен и День рыбака пройдут на выходных в Барнауле

На начало июля сотрудники барнаульского парка «Лесная сказка» запланировали два интересных события для своих гостей.

10 июля состоится уже традиционный чемпионат по переносу жен. Сбор участников и гостей в 12:00 в парке. Главный приз самому удачливому мужу – 5000 рублей. Заявки на участие принимают по телефону 8-913-210-88-71.

11 июля в 12:00 в Барнаульском зоопарке пройдет День рыбака. Гостей праздника ждет развлекательная программа, в том числе конкурс на самый смешной рыбацкий анекдот. А директор зоопарка Сергей Писарев пообещал сварить свою фирменную уху для всех посетителей.

Барнаул

Алтайская правда