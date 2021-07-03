ГОРНЯК22 04.07.2021
Общество

Горняк22: Чемпионат по переносу жен и День рыбака пройдут на выходных в Барнауле

Горняк22
18 часов Ago

На начало июля сотрудники барнаульского парка «Лесная сказка» запланировали два интересных события для своих гостей.

10 июля состоится уже традиционный чемпионат по переносу жен. Сбор участников и гостей в 12:00 в парке. Главный приз самому удачливому мужу – 5000 рублей. Заявки на участие принимают по телефону 8-913-210-88-71.

11 июля в 12:00 в Барнаульском зоопарке пройдет День рыбака. Гостей праздника ждет развлекательная программа, в том числе конкурс на самый смешной рыбацкий анекдот. А директор зоопарка Сергей Писарев пообещал сварить свою фирменную уху для всех посетителей.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Минздрав объяснил, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса

Горняк22: Минздрав объяснил, что должен проверить врач перед прививкой от коронавируса

Горняк22
18 часов Ago
Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш Минздрав выпустил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19", в которых упомянул осмотр перед прививкой...

Читать по теме:

ВТОПЕ: