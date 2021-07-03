Горняк22: 15 тысяч фейков: как обрастает слухами COVID-19

Более 15 тысяч фейковых сообщений о COVID-19 и вакцинации зарегистрировано в первой половине 2021 года по данным Общественной палаты. Ложные сообщения распространялись, в том числе, в мессенджерах и соцсетях.

Вот такие цифры приводит «Яндекс.Кью»: с января 2020-го по июнь 2021 года 244 основных фейковых сюжета, связанных с COVID были репостнуты в соцсетях более шести миллионов раз. И это без учета пересылок тех же сюжетов в мессенджерах, которые подсчитать не получилось. Найти виновных в распространении фейков не всегда удается, равно как и понять, какую цель преследуют создатели этих сообщений. Правоохранители считают, что вбросы нужны кому-то для роста паники в обществе.

В Общественной палате рассказывают, что самая многочисленная группа фейков — тема вакцинации и локдауна. Например, часто встречаются сообщения типа «знакомый знакомого привился и умер» и «город скоро закроют». Федеральным «лидером» стал фейк про выдуманного русского врача Юру, который якобы работал в Ухане и знает правду о вирусе.

Интересно и то, что многие фейки «заточены» под конкретные регионы: например, на Дальнем Востоке и в Казани рассылается видеоролик через WhatsApp. Там показывают поверхность маски, где при многократном увеличении демонстрируются микрочерви. Естественно, никаких научных оснований под собой это не имеет (Роскачество ранее проводило исследование эффективности медицинских масок и выбрало лучшие). В Сочи – слухи о живущей в море «бактерии Синтии», которая, якобы, и вызвала коронавирус. В Восточной Сибири – «белый порошок» китайцев, которые будто бы рассыпают его везде, заражая людей. В Петербурге больше всего интересуются теориями заговора, вроде создания ковида Биллом Гейтсом.

«Проявите ответственность и отнеситесь серьезно к проблеме фейков, не распространяйте такую информацию, даже в шутку. Если вам пришло подобное сообщение от родственника или знакомого, объясните ему, что это фейк, и что за распространение ложной информации может наступить уголовная ответственность. Если вы встретили фейк в соцсети, пожалуйтесь на пост, как на содержащий фейковую информацию – это не будет иметь легальных последствий для автора поста, но убережет других пользователей от фейков», — призвал начальник отела Роскачества по защите прав потребителей Владимир Тарачев.

Алтайская правда