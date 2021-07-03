Горняк22: Из-за тумана на Алтае не смогли сесть самолеты

Накануне из-за тумана три самолета не смогли сесть в Горно-Алтайске. Они были отправлены в Барнаул и Новосибирск.

Лайнеры, летевшие из Москвы и Санкт-Петербурга , по метеоусловиям не смогли принять в столице Республики Алтай.

Как пишет ТАСС, в пресс-службе барнаульского аэропорта Барнаула имени Германа Титова подтвердили, что в четверг здесь приняли два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы.

Третий самолет был перенаправлен в аэропорт Толмачево.

Алтайская правда