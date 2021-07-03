Горняк22: Истина где-то рядом. Как вычислить пришельца среди людей

2 июля уфологи отмечают Международный день НЛО – неопознанного летающего объекта. Как говорят специалисты в этой области, пришельцы уже давно живут среди нас. Но как определить внеземного гостя среди людей? Вот именно об этом мы вам и расскажем.

74 года назад 2 июля рядом с американским городком Розуэлл разбился некий летательный аппарат. Многие посчитали, что там потерпел крушение инопланетный корабль с пришельцами. Однако до сих пор эта версия так и остается версией.

Однако существует масса теорий, что инопланетяне уже давно живут среди нас. Чтобы их не заметили, они тщательно маскируются, однако проницательные люди сумели присмотреться и вычислить этих иноземных засланцев. Мы изучили массу экспертов в этой области, и по их монографиями составили краткую памятку, как отличить инопланетянина от человека.

Большеголовые эрудиты

Итак, на что надо обращать внимание в первую очередь. Так как они очень хитрые, то естественно, принимают человеческий облик, а не показывают свои 30 щупальцев или длинный хвост.

Они появляются, чтобы проникнуть в государственные и религиозные структуры, влияя на человечество, следовательно, чрезмерно умные люди должны вас настораживать. А если они еще и эрудированные альтруисты, то здесь точно пахнет инопланетным разумом, и надо быть начеку.

Обычно они высокие, с хорошей фигурой и приятной внешностью. И все это для того, чтобы легче втираться в доверие. Но есть один недостаток – большая лысая голова, миндалевидные глаза и маленький рот. Короче, видели фото головастых пришельцев? Расстаться со своей внешностью они до конца не могут, поэтому получается некий адаптированный к людям тип. Наподобие Вин Дизеля или Гоши Куценко.

Также ведут они себя подозрительно — избегают рукопожатий и прямого взгляда. Не любят рассказывать о своем детстве и родителях, потому что их никогда и не было. Могут долго не есть и не спать, хорошо видят в темноте и почти не пьянеют. Так что, видите, что пьете с собутыльником, вы уже «никакой», а у него ни в одном глазу, знайте – это инопланетянин.

Характер у них тоже особенный. Они такие малоэмоциональные зануды, которые отпускают шаблонные шутки (сами придумать они их не могут!), пунктуальны и аккуратны. Также пришельцы обладают паранормальными способностями и феноменальными знаниями. Хорошо разбираются в технике, но не умеют работать руками.

Одним словом, если вы увидите лысого большеглазого программиста, который к тому же занимается духовными практиками и мало есть, то знайте – это точно ОН.

Фото – в помощь

Если вам не помогут все вышеперечисленные приметы, то можно пускать для опознавания уже «тяжелую артиллерию» — животных и приборы ночного видения.

При встрече с инопланетянами у собак и кошек поднимается хвост и встает дыбом шерсть. На фото засланцы тоже не получаются — или вместе них будет белое пятно, или кадр просто весь засветится. А еще пришельцев не видят приборы ночного видения.

Вооруженные все этими знаниями вы можете легко вычислять инопланетных гостей.

Алтайская правда