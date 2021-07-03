Горняк22: Жители алтайского села помогли деньгами на ремонт памятника воинам-землякам

В Усть-Мосихе, большом селе Ребрихинского района, после работ по благоустройству открыт памятник воинам-землякам, погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны. В этот день к памятнику собралось все село. Практически каждая семья потеряла в той войне одного, а то и несколько своих родственников и хотела увидеть их имена среди 363 выбитых на мемориальных плитах. И очень многие сдали деньги на памятник.

Имена на плитах

Геннадий Черноплат приехал в родное село из Барнаула. Он выделил деньги на восстановление и оплатил фейерверк. Геннадий возложил к памятнику гирлянду цветов.

– Наконец-то наша мечта исполнилась: есть памятник, к которому не стыдно цветы положить. Имен моих родственников на этих плитах выбито больше десятка, – рассказывает Геннадий Семёнович, – двое дядьев по отцу, Родион и Фёдор Черноплаты, сложили головы в 1942 году. Первый пропал без вести, второй погиб под Тулой. А вот родственников по матери с фамилией Тищенко погибло на фронте 11 человек.

На мемориальных плитах бросаются в глаза фамилии погибших, наверняка родственников, повторяющиеся по несколько раз. Тищенко – 11, Золотухиных – семеро, Юдаковых – шестеро, Щербининых – шестеро, Даниловых – пятеро.

– Дядя Иван Петрович Тищенко ушел на фронт в 1943 году добровольцем после девятого класса вместе с одноклассником Дмитрием Золотухиным, – продолжает Геннадий Семёнович. – Их определили в военное артиллерийское училище, где они проучились шесть месяцев. Получив сержантское звание, попали на фронт. Летом 1944 года Дмитрий Золотухин написал домой письмо, в котором сообщил, что его друг Иван погиб в бою и он будет за него мстить. Сам Дима погиб через день. Оба друга похоронены в поселке Пилда, что в Латвии. Отец Дмитрия Трофим Васильевич Золотухин погиб и похоронен в Днепропетровской области Украины. Другие погибли и похоронены в разных областях и даже странах. А теперь все они – и Черноплаты, и Тищенко, и Золотухины – дома, на родине. А мы о них не забудем.

О трагической судьбе трех братьев Рубахиных из списка погибших героев на мемориале со мной поделилась заведующая сельской библиотекой Наталья Федькина:

– Все три брата не вернулись с фронта. Старший, Григорий Андреевич, 1903 года рождения, погиб в бою в июле 1942 года и похоронен в братской могиле в деревне Мелантьево Калининской области. Младший брат Александр Андреевич (1920 года рождения) убит в феврале 1942 года и считается пропавшим без вести. Про среднего брата Павла не было никаких известий. Долгожданная новость пришла в наше село только в 2019-м, когда могила бойца была найдена благодаря интернет-ресурсу «Мемориал». Его родственники нашли там подробное описание захоронения с приложенным фото. Выяснилось, что Павел Андреевич погиб в бою 2 февраля 1944 года и похоронен в братской могиле под Ленинградом. Внук Павел, названный в честь деда, и правнучка Ангелина побывали на месте захоронения.

Она вместе с отцом возлагала цветы к подножию монумента:

– В июле 2019 года мы с папой приехали в село Новопятницкое Кингисеппского района Ленинградской области. Там мемориал с именами захороненных солдат. Нашли фамилию нашего деда и прадеда. Это был очень долгожданный и волнительный момент. Страшно представить, какой ужас пережил наш народ. Я тогда поняла для себя, что солдаты живы, пока мы о них помним…

Пришла поддержка

В мае прошлого года «Алтайская правда» опубликовала статью «Обелиски памяти не забыты». В ней говорилось о краевой акции «Обелиски памяти», к которой подключился Алтайский краевой Совет ветеранов войны и труда совместно с Алтайским региональным отделением ООД «Поисковое движение России». Акция предполагает реконструкцию и благоустройство мест захоронений защитников Отечества с помощью привлеченных средств.

Вскоре после публикации откликнулся генеральный директор Алтайского трансформаторного завода Александр Карлов. Он подключился к акции «Обелиски памяти».

А незадолго до этого в краевой Совет ветеранов как раз и поступила просьба от жителей села Усть-Мосиха. На приведение в порядок самого памятника и благоустройство территории требовались огромные суммы из бюджета. Таких денег ни в селе, ни в районе не было.

Александр Карлов очень понятно объяснил мотивы:

– Мы должны этот наш сыновний долг передать нашим детям, внукам и правнукам. Если мы это сделаем и научим их помнить и уважать подвиги дедов и прадедов, то тогда каждый из нас сможет сказать, что жизнь прожил не зря…

В августе прошлого года представители предприятия съездили в Усть-Мосиху, чтобы своими глазами посмотреть на состояние памятника. Он был установлен в 1975 году и за это время сильно обветшал. Скульптурная композиция «Солдат с девочкой» была частично разрушена, территория требовала благоустройства. В итоге вместе с главой Усть-Мосихинского сельсовета Юрием Юдаковым было запланировано облагораживание территории. Закупили строительный материал: керамогранит, тротуарную плитку, кирпич и все, что необходимо.

Многомесячная напряженная работа завершена. На митинге в честь открытия памятника звучали военные мелодии, празднично одетые дети читали стихи о подвиге советского воина.

Глава сельсовета Юрий Юдаков, на плечи которого легли все заботы, очень тепло говорил о своих земляках и благодарил всех, кто помог.

Значительные средства пожертвовали фермеры и предприниматели села – Сергей Бойко, Олег Карев, Иван Конарёв, Виктор Копылов, Виктор Кривошеев, Александр Пешков, Иван Эрлих. Свой вклад внесли работники Усть-Мосихинского лесопункта Каменского ЛДК, где руководитель Василий Юдаков. И многие другие. В числе жертвователей – бывший односельчанин Яков Ишутин и депутат Государственной думы Виктор Зобнев.

…На высоком постаменте посреди главной площади села высится солдат в каске и полевой плащ-палатке. Одной рукой он бережно обнимает маленькую девочку, что стоит рядом с букетом полевых цветов. Это за ее будущее погибли сотни тысяч наших земляков. Это она несет цветы к подножию памятника Солдату, чтобы память о нем и его подвиге не угасла никогда. А это зависит от всех нас.

Владимир Чикильдик, первый заместитель председателя краевого Совета ветеранов войны и труда.

Ребрихинский район

Алтайская правда