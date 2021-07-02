Горняк22: В Ираке молодой повар сварился заживо в курином бульоне

Кухня Фото: pixabay.com

Повар Исса Исмаил готовил блюда для различных мероприятий. В течение последних двух лет он работал в двух банкетных залах и получал 25 тысяч иракских динаров (1,2 тысячи рублей) в день

В Ираке 25-летний повар упал в чан с куриным бульоном и скончался от ожогов третьей степени, сообщает «Лента.ру».

Стало известно, что 15 июня повар Исса Исмаил готовил блюда для свадьбы в городе Заху, провинции Дахук. Во время приготовления куриного супа он поскользнулся и упал в огромный чан с кипящим бульоном. Мужчину срочно госпитализировали в больницу Дахука. Повар получил ожоги третьей степени на 70% тела, от которых скончался.

У мужчины осталось трое детей, младшему из которых недавно исполнилось полгода.

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