Горняк22: На улице Шукшина в Барнауле этим летом обновят уголок отдыха

Уголок отдыха на улице Шукшина Фото: barnaul.org

Тематическую конструкцию, изображающую киноленту, заменят на новую, а также в зоне отдыха появятся новые урны и скамейки

В Барнауле, на улице Шукшина, 1, этим летом проведут работы по обновлению зеленого уголка отдыха, посвященного нашему земляку Василию Шукшину, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Здесь запланированы работы по замене тротуарной плитки, а также тематической конструкции в виде киноленты. Здесь появятся урны и скамейки, а также благоустроят газон, высадят цветы.

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