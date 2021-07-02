Горняк22: Власти Бийска опасаются полной остановки трамвайного сообщения

Бийск. Трамвай. Трамвайное депо Фото: Елена Мельникова

Трамвайный комплекс наукограда выставлен на торги, и им уже интересуются потенциальные покупатели, однако есть мнение, что частник может пустить его на металлолом

Имущество трамвайного комплекса Бийска в данный момент продается как активы предприятия-банкрота, сообщает «Бийский рабочий». Покупатели на комплекс есть, цена лота постоянно снижается, рассказали изданию в МУП «Трамвайное управление».

Власти города выставили его на продажу с оговоркой: новый собственник должен обязательно оставить трамвай как вид общественного транспорта. Но эксперты говорят, что в законодательстве есть множество лазеек, чтобы продать весь комплекс на металлолом.

Добавим, трамвайные перевозки в Бийске осуществляет муниципальное предприятие «Бийскгортранс», однако рельсы, вагоны, сеть, здания и другое не принадлежат МУПу – за аренду власти города выплачивают по миллиону в месяц.

В том случае, если покупателя не будет, комплекс перейдет в пользование муниципалитета. А кредиторы настаивают, что имущество будет продаваться до тех пор, пока не найдется покупатель. Есть вероятность, что сумму лота будут опускать и дальше либо предприятие поделят на части, чтобы снижать общую стоимость комплекса. Новый аукцион назначен на август.

Чтобы сохранить трамвай как вид транспорта, городу нужно взять на себя погашение долгов предприятия – это 191 млн рублей. Как выход – введение внешнего управления, ходатайство об этом направлено депутатами бийской думы.

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