Горняк22: С 1 июля стартует прием заявлений на выплаты одиноким родителям и беременным

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В среднем по стране размер выплат составит 6 350 рублей для беременных и 5 650 рублей для неполных семей. Размер пособия будет расти ежегодно с 1 января

С 1 июля начали принимать заявления на новые выплаты одиноким родителям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, сообщает ТАСС.

Предполагается, что до конца года более 1 млн неполных семей и около 400 тыс. беременных женщин получат новое пособие. В Министерстве труда и социальной защиты РФ напомнили, что одинокие родители смогут оформить пособие, если доход на ребенка получается меньше регионального прожиточного минимума ребенка.

Для назначения выплат женщина должна встать на учет в медицинскую организацию в срок до 12 недель, а также обратиться за пособием в течение месяца после постановки на учет. Материальная помощь будет выплачиваться за каждый месяц беременности, включая месяц родов.

Оформить выплаты можно через портал «Госуслуги» или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России. Пособие назначается на один год и далее будет продлеваться по заявлению.

Ранее «Толк» сообщал, что Путин пообещал разобраться в нюансах назначения детских выплат. Президент отметил, что у государства хватит денег на все детские выплаты, – они уже зарезервированы в бюджете для этих целей.

ТОЛК